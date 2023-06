Weilbuchner-Doppelpack bei Tarsdorfer Auswärtssieg

Details Freitag, 09. Juni 2023 23:24

Am Donnerstag stand in der 2. Klasse Süd-West noch die Nachholbegegnung der 18. Runde zwischen der SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf Juniors und der Union Tarsdorf am Programm. Die Partie zwischen den beiden Tabellennachbarn versprach ordentlich Spannung: die SPG liegt mit zwei Punkten und dem 10. Tabellenplatz knapp vor Tarsdorf, welche mit einem Sieg jedoch vorbeiziehen können. Eine Runde vor Schluss geht es für beide Mannschaften aber um so gut wie nichts mehr. Die Tabellenposition könnte sich zwar noch ändern, im Aufstiegskampf sind die beiden Teams aber nicht involviert. Schlussendlich setzte sich Tarsdorf gegen die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf Juniors 1b mit 3:1 durch und darf über den siebten Dreier in der laufenden Spielzeit jubeln.

Weilbuchner bringt Gäste mit Freistoßtreffer in Front

Diese Begegnung am Donnerstagnachmittag verfolgten in der Karl Sailer Arena in Pöndorf knapp 100 Zuseher. Nach einer Viertelstunde landete der Ball erstmals zur Freude der Gäste-Fans im Netz: Patrick Weilbuchner verwandelte einen Freistoß zur 1:0-Führung direkte ins Netz. In weiter Folge waren das Spiel bis zur Halbzeitpause weiter relativ ausgeglichen, ohne den wirklichen Möglichkeiten auf einen zweiten Treffer. Es bleibt zur Pause also auch beim knappen 1:0 für Tarsdorf.

Torhüter wird ausgeschlossen – Feldspieler muss ins Tor

Die Halbzeitpause begann mit einem Wechsel bei den Tarsdorfern. Spielertrainer Kevin Kostner musste verletzt vom Feld. Auch in weiterer Folge des Spiels waren nur wenige Höhepunkte zu sehen. Lukas Jigalov brachte mit seinem Tor zum 1:1-Ausgleich in der 65. Minute für die Heimischen allerdings noch einmal ordentlich Spannung ins Spiel. Er konnte nach einem Freistoß den Abpraller erfolgreich verwerten. Nach diesem Treffer waren wieder nur wenige Torchancen zu sehen und kurz vor der 80. Spielminute wurde es für die SPG enorm bitter. Nach einem Foulspiel von Emirhan Altunbas, dem Torhüter von Friedburg/Pöndorf gab es Strafstoß für Tarsdorf und der Keeper musste mit Gelb-Rot vom Feld. Da die Heimischen alle Wechselmöglichkeiten schon ausgeschöpft haben, ging ein Feldspieler für die restliche Spielzeit in den Kasten. Beim verwandelten Elfmeter von Patrick Weilbuchner konnte dieser nicht mehr eingreifen. Den Schlusspunkt und die endgültige Entscheidung brachte dann Lucas Brunner in der 84. Spielminute zum 3:1 herbei. Er konnte nach einer Hereingabe vom Flügel den Ball im Tor unterbringen.

Stimme zum Spiel:

Erich Erbschwendtner, Sektionsleiter Union Tarsdorf:

„Die erste Halbzeit war im Großen Ganzen relativ ausgeglichen. Zur Halbzeitpause musste unser Spielertrainer dann verletzt runter. In der zweiten Halbzeit traf Friedburg zum 1:1, dann wurde der Torhüter ausgeschlossen, ein Feldspieler musste in den Kasten. Den Elfmeter ließen wir uns nicht entgehen und mit dem 3:1 war das Spiel dann auch entschieden.“

