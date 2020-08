Union Zell am Moos: „Wir wollen die Mannschaft weiterentwickeln!“

Details Freitag, 14. August 2020 10:42

Die Union Zell am Moos schaffte es in der Hinrunde der 2. Klasse-Süd nie wirklich Fahrt aufzunehmen und konstante Leistungen zu erbringen. Dementsprechend wenig überraschend fand man sich in der Winterpause nur in der unteren Tabellenhälfte wieder. Unter Neo-Coach Marcel Lettner sollte im Frühjahr dem Negativtrend ein Ende gesetzt werden, aufgrund der Corona-Pandemie konnte man dieses Vorhaben jedoch nicht realisieren. In der Sommervorbereitung wurden nun bei der Union die Grundpfeiler gelegt, um in der bevorstehenden Meisterschaft ein besseres Bild abzugeben und wieder in der oberen Tabellenregion mitzuspielen.

„Die Entwicklung geht in die richtige Richtung“

Nach der Zwangspause galt es auch am Irrsee, die Mannschaft wieder an Wettkampfbedingungen zu gewöhnen. „Neben einigen neuen taktischen Aspekten stand bei uns vor allem die Fitness der Spieler im Vordergrund unserer Trainingseinheiten“, informiert Trainer Marcel Lettner, der die Mannschaft im Winter übernommen hat. Obwohl die sechs Testspiele mit lediglich einem Sieg (3:1 gegen UFV Thalgau 1b) und einem Remis (1:1 gegen USK Hof) nicht wie erhofft verlaufen sind, konnte man in den Trainings an vielen Schrauben erfolgreich drehen. „In den Vorbereitungspartien habe ich sehr viel ausprobiert, das Ergebnis stand nie im Fokus. Es ist sicherlich viel Qualität in der Mannschaft, die Leistungen in den Trainingseinheiten bestätigen mir das“, zeigt sich Lettner zuversichtlich für die kommende Spielzeit.

Wenige Veränderungen in der Mannschaft

Die Corona-Pandemie traf zahlreiche Vereine nicht nur in sportlicher, sondern auch in finanzieller Hinsicht. So mussten im Nachhinein viele Klubs kürzertreten und wichtige Spieler abgeben. Dieses Szenario konnte bei der Union Zell am Moos verhindert werden. Es gelang, mit Ausnahme von Denis Brkic (Union Henndorf), den gesamten Kader zu halten. Außerdem konnte man mit Stephan Maier (Union Mondsee Juniors) und Sebastian Leopardi (Nachwuchs Union Mondsee) zusätzliche Verstärkungen an Bord holen.

Vorfreude auf Saisonstart

Nach langer Zeit ohne Wettkampfbedingungen wird am kommenden Sonntag (17 Uhr gegen SV Roitham) auch am Irrsee wieder der Meisterschaftsbetrieb aufgenommen. „Wir sind sehr zuversichtlich und freuen uns, dass wir uns wieder mit anderen Teams messen können“, ist die Vorfreude auf den Restart des Spielbetriebes auch bei Marcel Lettner groß. „Vorrangig wollen wir in der kommenden Saison die Mannschaft weiterentwickeln und unter den besten fünf Teams der Liga mitmischen“, gibt der Trainer zugleich die Marschroute für die Meisterschaft vor.

