Spasojevic macht den Unterschied - Pinsdorf gewinnt knapp gegen Lenzing

Details Montag, 16. August 2021 20:51

Ein spannendes Spiel lieferten die ASKÖ Pinsdorf und der ATSV Lenzing Modal zum Saisonauftakt, das 3:2 endete. 100 Zuseher waren dabei im Sportzentrum Pinsdorf anwesend.

Für den Führungstreffer von ASKÖ Pinsdorf zeichnete Stefan Puster verantwortlich (8.). Die Gastgeber bejubelten noch das letzte Erfolgserlebnis, als Markus Bauer nach einem starken Schuss aus der zweiten Reihe den Abpraller für den Ausgleich versenken konnte (12.). Nach einigen wenig berichtenswerten Minuten schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause.



Spielentscheidende Tore



Der ATSV Lenzing brachte den Ball zum 2:1 über die Linie (60.), Torschütze war Hannes Pachler. Geschockt zeigte sich die ASKÖ Pinsdorf nicht. Nur wenig später war Armin Hrustanovic mit dem Ausgleich zur Stelle (66.). Nemanja Spasojevic war es, der in der 72. Minute das Spielgerät im Gehäuse des ATSV Lenzing Modal unterbrachte. Am Schluss schlug Pinsdorf die Gäste mit 3:2.

Am nächsten Sonntag reist die ASKÖ Pinsdorf zur Union Oberwang, zeitgleich empfängt der ATSV Lenzing den UFC Grünau.

2. Klasse Süd: ASKÖ Pinsdorf – ATSV Lenzing Modal, 3:2 (1:1)

8 Stefan Puster 1:0

12 Markus Bauer 1:1

60 Hannes Pachler 1:2

66 Armin Hrustanovic 2:2

72 Nemanja Spasojevic 3:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!