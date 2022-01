Hinten Top vorne Flop: Reichen 12 Tore in 12 Spielen für den Relegationsplatz?

Details Sonntag, 30. Januar 2022 13:28

Mit nur 10 Gegentoren stellt man sich auf die Stufe des Tabellenführers Prambachkirchen, mit nur 12 erzielten Toren auf die Stufe der Letztplatzierten. Trotzdem holte man 18 Punkte und darf weiterhin vom Aufstieg, ob direkt oder über die Relegation, träumen. Gemeinsam mit Co-Trainer der 1b-Mannschaft Michael Glasner lassen wir die Hinrunde Revue passieren.

Ligaportal: Wie zufrieden ist man mit der sportlichen Entwicklung und dem Abschneiden in der Hinrunde?

Glasner: ,,Wir haben eine sehr junge Mannschaft, viele kamen von der U16 hoch. Nach einem kniffligen Start und auch dem einen oder anderen Gegentor in der Schlussminute hätten wir uns nicht mehr gedacht oben noch so mitzuspielen. Mit dem Lauf der Saison haben wir uns besser eingespielt und wurden konstanter. ‘‘

Ligaportal: Werden wir die Saison im Frühjahr fortsetzen können?

Glasner: ,,Ich denke wir werden normal starten. Jetzt hatten wir seit zwei Jahren keine volle Saison mehr und irgendwann muss und soll Normalität wieder einkehren.‘‘

Ligaportal: Hatte man Verletzte in der Hinrunde? Kommen Verletzte wieder von ihren Verletzungen zurück?

Glasner: ,,Nein, wir sind mit dem Kader gut durch den Herbst gekommen. Hatten ein, zwei kleine Verletzungen, aber gottseidank nichts langfristiges.‘‘

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung ab?

Glasner: ,,Nächste Woche wollen wir mit einem neuen Trainer in die Vorbereitungsphase starten. Sofern uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, steht der Plan und alle Testspiele.‘‘

Ligaportal: Wer wird Meister?

Glasner: ,,Prambachkirchen. Vizemeister? Wir vielleicht, das Potenzial hätten wir.‘‘

Ligaportal: Gibt es irgendwelche Zu- oder Abgänge?

Glasner: ,,Mit Sebastian Pucher verlässt uns ein vielversprechendes Talent in Richtung Wallern. Weiters verlässt uns unser Trainer Peter Erlach in Richtung Altheim, in die Bezirksliga West.‘‘

Ligaportal: Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Glasner: ,,Ich denke, es ist klar. Chancen haben wir genug, spielen sie schön raus, aber wir müssen sie schlussendlich auch machen! Defensiv sind wir super drauf.‘‘