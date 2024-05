Schwere Verletzung überschattet Punktgewinn: SV Traun verpasst Donau Linz brutalen Dämpfer

Details Samstag, 25. Mai 2024 18:12

Allmählich neigt sich die Saison auch in der Landesliga Ost dem Ende hinzu und das Titelrennen zwischen dem UFC Rohrbach-Berg und der ASKÖ Donau Linz ist noch hochspannend. Ein wenig Brisanz konnte am gestrigen Freitagabend der SV Traun im Duell mit den Kleinmünchnern herausnehmen, knöpfte man in einer temporeichen, aber auch hitzigen Partie dem Aufstiegsaspiranten einen Punkt ab. Dies aber nicht ohne höchstbitteren Beigeschmack: In den Schlussminuten überschlugen sich die Ereignisse, nach einem schweren Foul musste Traun-Keeper Christian Demsa erstversorgt und folglich mit der Rettung abtransportiert werden.

Trauner Doppelschlag bringt Donau ins Hintertreffen

Von Beginn an deutete sich ein qualitativ-gutes und temporeiches Fußballspiel an, in dem beide Teams immer wieder auch zu Chancen kamen. Donau war nach der Rohrbacher Niederlage in der Vorwoche natürlich extra motiviert, hätte in den ersten Minuten auch durch zwei Standardsituationen in Front gehen können, man scheiterte aber an Gästekeeper Christian Demsa. In Minute 22 waren es dann doch die Erbschwendtner-Schützlinge, die den ersten Treffer bejubeln durften: Loic Tenlep konnte sich am Flügel durchsetzen und Sasa Petrovic bedienen, der zum 1:0 einköpfte. Nach dem Dosenöffner flachte die Partie etwas ab, bis kurz vor der Pause die Trauner erneut zuschlugen. Nach einem Foul an Nedim Duric im Strafraum verwandelte Rene Kober staubtrocken vom Kreidepunkt und besorgte seinem Team eine komfortable Pausenführung (38.).

Donau gelingt Anschlusstreffer

Nach dem Seitenwechsel gelang es der Donau dann den nötigen Gang hochzuschalten, zeigte die Kaltak-Truppe nach Wiederanpfiff direkt, dass man in Durchgang eins nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft hatte. Edwin Skrgic zeichnete so in Minute 53 nach einem Foulelfmeter für den Anschlusstreffer verantwortlich. Infolgedessen verbuchten die Hausherren auch mehr Ballbesitz, hielten die Kugel stark in den eigenen Reihen, während Traun immer wieder über Konter den Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellen wollte. Die Partie wurde zudem immer hitziger, Schiedsrichter Aleksandar Joldzic hatte alle Hände voll zu tun und griff in den zweiten 45 Minuten gleich sieben Mal zum gelben Karton.

Rettungseinsatz überschattet wilde Schlussphase

In der Schlussviertelstunde überschlugen sich dann die Ereignisse und die ohnehin schon angezündete Partie fand einen unrühmlichen Höhepunkt: Nach einem langen Ball in den Trauner Strafraum räumte Argjend Hyseni Traun-Keeper Demsa ab, der ging bewusstlos zu Boden, Hyseni sah zum Entsetzen der Gäste nur die gelbe Karte. So rückte der Fußball für knapp zwanzig Minuten in der Hintergrund. Demsa musste sofort erstversorgt werden, konnte in höchster Not vom Ersticken gerettet werden und wurde folglich ins Krankenhaus abtransportiert – Coach Erbschwendtner konnte im Gespräch mit Ligaportal aber bereits Entwarnung geben, der Zustand des bis zu diesem Zeitpunkt besten Mannes am Spielfeld ist mittlerweile wieder stabil. Sein Team konnte die knappe Führung aber nicht über die Zeit bringen. In der dritten Minute der Nachspielzeit verwandelte Skrgic nach einem Foul im Strafraum erneut von der Elfmetermarkierung.

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV Traun):

„Wir waren froh über den einen Punkt, obwohl wir uns sicher auch einen Sieg verdient hätten. Mir ist aber mehr die Gesundheit von unserem Torwart im Hinterkopf, das war keine schöne Aktion. Wir konnten aber auch völlig verdient einen Punkt entführen und können damit sehr gut leben, der Donau tut das bestimmt mehr weh als uns."

Die Besten SV Traun: Loic Tenlep, Sasa Petrovic, Christian Demsa

Landesliga Ost: Donau Linz : SV HAKA Traun - 2:2 (0:2)

93 Edwin Skrgic 2:2

53 Edwin Skrgic 1:2

38 Rene Kober 0:2

22 Saša Petrovic 0:1

Details

