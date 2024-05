17-jähriger österreichischer Nachwuchsnationalspieler trifft nach Einwechslung doppelt – SPG Weißkirchen/Allhaming mit Favoritensieg gegen SPG HOGO Wels 2

Details Samstag, 25. Mai 2024 20:03

Als eine von sechs Mannschaften hat die SPG Weißkirchen/Allhaming noch Chancen auf den Vizemeistertitel in der LT1 OÖ-Liga. Mit dem heutigen 3:0-Erfolg gegen den Tabellenletzten SPG HOGO Wels 2 brachte man sich in Pole-Position, was das Rennen um jene Platzierung betrifft. Die Partie schrieb eine spezielle Geschichte: Bereits in der 6. Minute musste Weißkirchen-Coach Alfred Olzinger verletzungsbedingt wechseln und brachte den erst 17-jährigen Umut Nacak in die Partie. Dem österreichischen Nachwuchsnationalspieler gelang dann noch in der ersten Hälfte ein Doppelpack. Für den 0:3-Endstand sorgte Routinier Florian Templ in Minute 67. Nach Schlusspfiff sprach Ligaportal.at mit Weißkirchens Sektionsleiter Fritz Pflug.

Ligaportal: Welches Resümee ziehen Sie nach dem 3:0-Erfolg?

Pflug: „Der Kader war heute aufgrund von Verletzungen ziemlich klein. So eine Partie ist nicht so einfach, wenn es gegen den Letzten geht und man gewinnen muss. Wir haben etwas gebraucht, um ins Match zu finden. Ein Erfolgsfaktor heute war sicherlich, dass wir da nicht die Geduld verloren haben. Wir sind verdient mit 2:0 in die Halbzeitpause gegangen. In der zweiten Hälfte haben wir noch einen draufgelegt. Insgesamt war es aber kein hochklassiges Spiel.“

Ligaportal: Welcher Spielertyp ist der Mann des Tages Umut Nacak?

Pflug: „Wir haben ihn von der LASK-Akademie ausgeliehen. Im Herbst hat er wenig gespielt. Im Frühjahr bekommt er seine Einsatzzeiten. Heute hat er sich selber belohnt und dem Verein geholfen, dass wir vorne dabei bleiben. Umut kann im offensiven, zentralen und linken Mittelfeld spielen.“

Ligaportal: Ihr führt die Verfolgergruppe an. Seid ihr der Top-Favorit auf den Vizemeistertitel?

Pflug: „Aufgrund der Auslosung denke ich das nicht. Wir spielen nächste Woche gegen Oedt und dann müssen wir nach Pregarten reisen, bei denen es Stand jetzt um viel gehen wird. Wir müssen die Hausaufgaben erledigten und dann wird man sehen, wo man steht. Es kann auch schnell gehen und man fällt in der Tabelle zurück, weil alles eng beisammen ist.“

Ligaportal: Was braucht es kommende Woche gegen Oedt?

Pflug: „Wir müssen unter der Woche gut trainieren. Wir spielen am Sonntag um 10:30 Uhr am Vormittag. Das ist ungewohnt. Wir müssen nun gut regenerieren. Wir hoffen, dass Emanuel Schreiner, der heute schon in der 6. Minute ausgewechselt werden musste, nicht ausfällt. Sonst wird es ganz schwierig.“

SPG HOGO Wels 2 – SPG Weißkirchen/Allhaming: 0:3

Der Beste: Umut Nacak (LMF, SPG Weißkirchen/Allhaming)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.