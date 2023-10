Nocic-Doppelpack bei UFC Hartkirchen-Heimsieg vs. St. Willibald

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 19:59

Zum Abschluss des neunten Spieltages in der 2. Klasse West-Nord empfängt am Sonntagnachmittag unter anderem der UFC Hartkirchen die Union St. Willibald. Die Hausherren starteten gut in die Saison, fuhren bereits 15 Zähler ein und zählen damit zu einem der Kandidaten um die Meisterschaft. Bei St. Willibald läuft es hingegen noch nicht, stehen erst sechs Punkte am Konto. In der vergangenen Woche mussten sich beide Teams geschlagen geben, St. Willibald verlor bei den Peuerbach Juniors mit 1:0, Hartkirchen ließ in Enzenkirchen bei der 3:2-Niederlage Punkte liegen. Auf die Zuseher wartet damit ein spannendes Duell – Hartkirchen setzte sich am Ende deutlich durch und gewann mit 3:1.

Hartkirchen geht in Führung – Gäste gleichen durch Elfmeter kurz vor der Pause aus

Rund 80 Besucher verfolgten dieses Spiel in Hartkirchen. Die Megyeri-Elf startete gleich gut in die Partie und kam auch zu den ersten Chancen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde verwandelte Adnan Nocic einen Freistoß zur Hartkirchner Führung. Auch nach diesem 1:0-Vorsprung hatten die Heimischen mehr vom Spiel, kurz vor der Pause beging man im eigenen Sechzehner allerdings ein Foulspiel und so gab es nochmals Elfmeter für St. Willibald. Vaclac Cadek trat und verwandelte zum 1:1 Ausgleich, konnte den Spielstand damit zu einem wichtigen Zeitpunkt egalisieren. Mit diesem Zwischenstand ging es schlussendlich auch in die Kabinen.

Megyeri-Elf macht Deckel drauf

Auch im zweiten Durchgang erwischte Hartkirchen den besseren Start, ließ aber noch einige Chancen auf die neuerliche Führung auf, unter anderem scheiterte man zweimal am Aluminium. Nach gut einer Stunde fiel dann aber die neuerliche Führung. Wieder Freistoß Hartkirchen – wieder verwandelte Adan Nocic diesen – neuer Spielstand damit 2:1. Eine Viertelstunde vor Schluss machte man den Deckel dann endgültig drauf, als Christoph Hofer seine Chance nutze und das 3:1 herbeibrachte. Auch Fabian Ott ließ nochmal eine gute Möglichkeit aus, Torhüter Gumpinger konnte aber parieren. Nach 90 Minuten war Schluss – Hartkirchen gewinnt gegen St. Willibald verdient und bleibt in der Tabelle damit weiter ganz oben mit dabei.

Stimme zum Spiel:

Simon Aichinger, Sportlicher Leiter UFC Hartkirchen:

„Wir haben früh die Kontrolle übernommen, waren klar überlegen und haben in Summe auch verdient gewonnen. Wir hätten noch weitere Tore machen können, scheiterten allerdings einige Male am Aluminium.“

Die Besten: Adnan Nocic und Fabian Ott bzw. Pauschallob UFC Hartkirchen

Vorschau

Hartkirchen tritt am kommenden Sonntag bei der Union Eggerding (LIGAPORTAL-LIVETICKER) an, St. Willibald empfängt am selben Tag den UFC St. Agatha.

2. Klasse West-Nord: UFC Raika Hartkirchen – Union Guschlbauer St. Willibald, 3:1 (1:1)

74 Christoph Hofer 3:1

63 Adnan Nocic 2:1

46 Vaclav Cadek 1:1

34 Adnan Nocic 1:0

