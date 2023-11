Union Eggerding beendet Hinrunde ungeschlagen

Details Sonntag, 12. November 2023 14:15

In der letzten Runde vor der rund viermonatigen Winterpause kommt es zum Abschluss der Hinrunde nochmals zum Duell zwischen dem aktuellen Tabellenführer, der Union Eggerding und der Union Stroheim in der 2. Klasse West-Nord. Mit einem Punkt können die Schwarz-Weißen den Herbstmeistertitel feiern, eine Niederlage darf man sich nicht erlauben, ansonsten wäre man auf fremde Hilfe angewiesen. Stroheim belegt aktuell mit 16 Punkten den siebten Tabellenrang. Die Heimischen gehen damit als Favorit in diese Partie. Am Ende wollte der Ball auf beiden Seiten aber nicht ins Tor und so endete diese Partie mit einem torlosen Remis.

Torloser erster Durchgang ohne große Highlights

Vor rund 200 Besuchern kamen beide Teams am Samstagnachmittag in der Land & Technik Arena auf das Spielfeld. Die Sommer-Elf erwischte den etwas besseren Start in dieses Duell, kamen vor allem durch Standards das ein oder andere Mal gefährlich vor das Tor. Die erste gute Möglichkeit im Spiel gehörte dann den Gästen, als ein Abschluss von Floimayr aus der Distanz aber doch zu ungenau ist – Pucher hält. Nach 45 Minuten war mit dem ersten Durchgang dann auch Schluss – eine ausgeglichene und sehr chancenarme Partie ging mit einem 0:0 in die Kabinen.

Pirimeyer trifft Aluminium – auch in Spielhälfte zwei ist das Tor wie "vernagelt"

Auch nach Wiederbeginn zeigte sich in Eggerding das gleiche Bild wie noch in der ersten Halbzeit: Beide Teams waren im letzten Drittel zu ungenau, konnten sich so nur wenig Chancen herausspielen. Wirklich gefährlich wurde es in der 66. Spielminute. Florian Pirimeyer bekam von Aigner den Ball, traf aus halbrechter Position jedoch nur den rechten Pfosten. Auf der Gegenseite wurde es in Minute 88 nach einer Freistoßhereingabe nochmals gefährlich, ein Kopfball wurde von Pucher aber sehenswert pariert. Auch in der Schlussoffensive der Sommer-Elf gelang den Schwarz-Weißen in der fünfminütigen Nachspielzeit kein Treffer mehr – Eggerding und Stroheim teilen sich zum Jahresausklang die Punkte damit.

Stimme zum Spiel:

Andreas Aigner, Obmann Union Eggerding:

„In der Anfangsphase hatten wir spielerische Vorteile, wurden dann aber nur mehr durch Standards gefährlich, mit Ausnahme des Stangentreffers in der zweiten Halbzeit. Auch die Gäste waren vor dem Tor nicht besonders gefährlich, das Spiel plätscherte so vor sich hin. In Summe ist es ein gerechtes Unentschieden.“

Spielverlauf im Live-Ticker

