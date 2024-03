Dullinger-Doppelpack! Union Eggerding holt im Spitzenspiel gegen Union Wesenufer drei Punkte

Details Samstag, 16. März 2024 19:16

Zum Rückrundenauftakt kam es in der 14. Runde der 2. Klasse West-Nord zum absoluten Topspiel zwischen der Union Eggerding und der Union Wesenufer. Beide Mannschaften spielten eine überragende Herbstsaison und stehen damit in der Tabelle ganz oben. Die Schwarz-Weißen gingen mit 26 Punkten als Tabellenführer in diese Begegnung, die Jäger-Elf hatte ebenso viele Zähler gesammelt und lag auf Platz zwei. Die Spannung war dementsprechend groß. Am Ende setzte sich die Sommer-Elf in einer hart umkämpften Partie mit einem knappen 2:1-Heimsieg durch.

Fabian Dullinger erzielte am heutigen Nachmittag einen Doppelpack und hatte damit einen wesentlichen Anteil am 2:1-Sieg der Schwarz-Weißen gegen Wesenufer

Eggerding mit mehr Spielanteilen

Kaum wurde dieses Topspiel vor rund 250 Zusehern von Schiedsrichter Holzner eröffnet, hatten die Eggerdinger den Ball und attackierten erstmals über die linke Seite. Fabian Dullinger flankte zur Mitte, doch Sven Danninger verpasste knapp den Anschluss. Ein erstes Ausrufezeichen der Sommer-Elf.

Die ersten Augenblicke verstrichen, während beide Mannschaften versuchten, das Spiel zu kontrollieren und Chancen zu kreieren. Die Defensivreihen hielten stand.

Nach etwa zehn Minuten gelang den Eggerdinger dann das erste Tor. Johannes Aigner brachte von der linken Seite einen Eckstoß herein, den Fabian Dullinger am ersten Pfosten verwertete. Keeper Lukas Mitterhofer hatte keine Abwehrmöglichkeit - 1:0 für Schwarz-Weiß!

Die Eggerdinger setzten nach und Sven Danninger verfehlte aus dem Sechzehner nur knapp das Ziel. Doch während Jakob Dantler nach einem Foul behandelt wurde, gelang Wesenufer der Ausgleich. Labinot Hoti verwandelte eine präzise Hereingabe per Direktabnahme im Sechzehner ins lange Eck - ein Traumtor zum 1:1 (17.)!

Die Partie blieb in weiterer Folge ausgeglichen. Eggerding hatte bei einem Pfostenschuss von Alexander Luger Glück, welcher an den Pfosten ging (28.). Dann, kurz vor der Halbzeit, eroberte Sven Danninger im Sechzehner den Ball, wurde vom Torhüter gefoult und Fabian Dullinger verwandelte infolgedessen den Elfmeter sicher zum 2:1. Mit diesem Stand ging es schließlich auch in die Pause.





Jubel bei den Heimischen über die Führung zur Halbzeitpause

Chancenarme und hart umkämpfte zweite Spielhälfte

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Holzner blieben Torchancen vorerst große Mangelware. Beide Mannschaften schenkten sich in den Zweikämpfen nichts, der Spielfluss wurde durch zahlreiche Foulspiels immer wieder unterbrochen. Die erste große Möglichkeit im zweiten Durchgang fand Johannes Aigner vor, der eine Hereingabe von Pirimeyer nur knapp verpasste (62.).

Rund zwanzig Minuten vor dem regulären Ende erzielten die Schwarz-Weißen dann das vermeintliche 3:1, doch die Fahne ging hoch. In der zehnminütigen Nachspielzeit ging es noch einmal ordentlich zur Sache. Wesenufer drückte und drängte auf den Ausgleich, Eggerding verteidigte die letzten Sequenzen mit Mann und Maus. Auch eine Elfmeterreklamation der Gäste blieb vor Schluss erfolglos. Somit sicherte sich Eggerding beim 2:1-Heimsieg gegen den ersten Verfolger, der Union Wesenufer, wichtige drei Punkte im Kampf um den Aufstieg.

Stimme zum Spiel:

Andreas Aigner, Obmann Union Eggerding:

„In der ersten Spielhälfte hatten wir spielerische Vorteile und führten knapp mit 2:1. Das Spiel war sehr kampfbetont, der Platz auch tief. Wir hätten mit einem Unentschieden leben können, umso erfreulicher ist natürlich dieser Sieg, der am Ende aufgrund der Spielanteile auch nicht unverdient ist.“

