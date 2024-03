Knappe Niederlage! Union St. Willibald verliert Duell gegen Union Enzenkirchen

Details Montag, 25. März 2024 10:06

Die Union Enzenkirchen war zum Abschluss des 15. Spieltages in der 2. Klasse West-Nord bei der Union Guschlbauer St. Willibald zu Gast. Die Enzenkirchner spielen noch um den Aufstieg mit und gehen gegen den Tabellenvorletzten damit als Favorit in das Spiel. Vergangene Woche setzten sich die Hamedinger-Schützlinge gegen die Peuerbach Jrs. klar mit 5:0 durch, Willibald verlor gegen St. Aegidi knapp mit 1:2. Ein Tor machte schlussendlich in einem engen Spiel den Unterschied, und die Union Enzenkirchen gewann mit 2:1 gegen die Union St. Willibald.

Außenseiter geht durch Freistoß überraschend in Front

Luft nach oben hatte die Union Enzenkirchen dabei jedoch schon noch. Das Hinspiel war mit einem 4:1 ganz zugunsten des Gasts gelaufen. Rund 200 Zuseher:innen kamen am Sonntagnachmittag ins Waldstadion nach St. Willibald, um dieses Derby zu verfolgen. Von Beginn an war das Spiel nicht von großer Klasse, jedoch durfte der Außenseiter aus St. Willibald nach einer knappen Viertelstunde die Führung bejubeln: Nikolay Borisov verwandelte einen Freistoß – auch mithilfe vom Wind – zur 1:0-Führung für sein Team. Bis zur Halbzeitpause war die Partie dann hart umkämpft mit wenigen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Doch noch bevor es in die Kabinen ging, hatten die Enzenkirchner den Ausgleich parat. Timo Soldan verwertete einen schönen Angriff der Gäste zum 1:1. Mit diesem Spielstand ging es dann auch zum Pausentee.

Enzenkirchen dreht die Partie nach Wiederbeginn

Auch in der zweiten Halbzeit entwickelte sich im Waldstadion in St. Willibald kein Spektakel. Viele Tormöglichkeiten hatten die Zuseher:innen nicht zu bestaunen. Dennoch gelang der Hamedinger-Elf in Minute 52 der Treffer durch Simon Salletmaier zum 1:2. Nach einem Schuss konnte der Heim-Goalie die Kugel nicht festmachen und so gelang auch dieser Treffer mit Beihilfe des Windes – ein kurioses Tor. Bis zum Schlusspfiff gab es auf beiden Seiten noch Halbchancen, wirklich gefährlich wurde es aber hüben wie drüben nicht mehr, weshalb es am Ende für die Union Enzenkirchen einen knappen 1:2-Auswärtserfolg bei der Union St. Willibald zu bejubeln gab.

Die Union Guschlbauer St. Willibald tritt am Samstag, dem 30.03.2024, um 15:30 Uhr, bei der Union Eggerding an. Zwei Tage später, am Ostermontag (16:00 Uhr) empfängt die Union Raika Enzenkirchen den UFC St. Agatha.

Stimme zum Spiel:

Hubert Hamedinger, Trainer Union Enzenkirchen:

„Das Spiel war auf sehr, sehr mäßigem Niveau, nicht berauschend. Der Sieg ist schlussendlich nicht unverdient, wenngleich das Spiel auch mit einem Remis enden hätte können, so ehrlich muss man sein. Es war nichts Besonders, viel Fehlpässe und Eigenfehler. Für uns zählen die drei Punkte, mehr nicht. Das erste Tor für St. Willibald sowie das 2:1 waren beide sehr glückliche Treffer. Leider waren aufgrund der Wetterbedingungen bei diesem Derby nur eher wenige Zuseher.“

Details

