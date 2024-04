Schlusslicht St. Marienkirchen/Wallern 1b/c gewinnt überraschend gegen Aufstiegskandidat Union Enzenkirchen

Klare Vorzeichen schien die Begegnung zwischen der SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b/c und der Union Enzenkirchen in Runde 19 der 2. Klasse West-Nord zu haben. Das Tabellenschlusslicht, mit gerade einmal einem Saisonsieg, ist in dieser Begegnung der große Außenseiter gegen die Enzenkirchner. In einem spannenden Match setzte sich die Heimmannschaft am Ende völlig überraschend und gegen jeder Spielprognose, mit 3:1 gegen Union Enzenkirchen durch. Der Heimsieg wurde durch eine starke Teamleistung und effiziente Chancenverwertung sichergestellt, wobei Ex-Halbprofi Medi Sulimani als Schlüsselspieler mit zwei Toren glänzte.

Ausschluss und frühe Führung spielen Heimmannschaft in die Karten

Das Spiel begann furios für St. Marienkirchen/Wallern 1b/c, als bereits nach 120 Sekunden der erste Angriff am Laufen war. Medi Sulimani tankte sich in den Strafraum vor, wurde schließlich aber vom Enzenkirchner Defensivspieler Gabor Demjen zu Boden gebracht und es gab gleich früh in dieser Partie Strafstoß für das Heimteam nach Torraub. Johannes Oberhammer verwandelte diesen souverän - 1:0!. Die Gäste waren damit eigentlich für das gesamte Spiel in Unterzahl. Unbeeindruckt drängte St. Marienkirchen/Wallern 1b/c weiter auf das gegnerische Tor zu, die Kimpflinger-Elf war überraschend gut in diesem Spiel. Medi Sulimani baute die Führung bereits in der 8. Minute mit einem geschickt ausgeführten Eckball aus, bei dem er den gegnerischen Torhüter überlistete. Bis zum Pausenpfiff hatten die Hausherren das Zepter in der Hand, vergaben in Überzahl aber einige Großchancen, wodurch es schließlich trotz einiger guten Chancen mit dem komfortablen 2:0-Vorsprung für das Tabellenschlusslicht in die Kabine ging. Auch Enzenkirchen hatte einige Halbchancen, doch der Ball ging nicht über die Linie.

Anschlusstreffer sorgt für Spannung in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel und dem Wiederbeginn von Referee Shahbazi fand Union Enzenkirchen besser ins Spiel und erzielte in der 61. Minute durch Nils Starzengruber auch den Anschlusstreffer zum 2:1. Die Gäste zeigten zu diesem Zeitpunkt ihre beste Phase, doch die Hoffnung auf ein Comeback wurde in der 84. Minute zunichtegemacht, als Medi Sulimani seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und den Vorsprung der Heimmannschaft auf 3:1 ausbaute. Zuvor scheiterte Sulimani bereits einmal am Aluminium. Dieses 3:1 unterstrich die Effektivität von St. Marienkirchen/Wallern 1b/c vor dem gegnerischen Tor und sorgte für die Entscheidung im Spiel. Die Heimmannschaft zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung, wobei insbesondere die Leistung von Medi Sulimani hervorzuheben ist, der nicht nur durch seine Tore, sondern auch durch seine Präsenz auf dem Platz maßgeblich zum Sieg beitrug. Die Gäste aus Enzenkirchen mussten sich trotz einer Aufholjagd in der zweiten Hälfte geschlagen geben.

St. Marienkirchen/Wallern 1b/c stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei der Union Eggerding vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt die Union Enzenkirchen die Union St. Aegidi.