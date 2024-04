Union Eggerding dominiert gegen SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b/c mit einem klaren 5:0-Sieg

Details Samstag, 27. April 2024 19:54

In einer einseitigen Begegnung am Samstagnachmittag besiegte Union Eggerding das Tabellenschlusslicht, die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b/c souverän mit 5:0. Der Gastgeber zeigte trotz keiner Glanzleistung seine Überlegenheit und ließ dem Gegner keine Chance, ins Spiel zu finden. Mit diesem Ergebnis festigt die Sommer-Elf ihre Position in der oberen Tabellenhälfte, während St. Marienkirchen/Wallern weiterhin das Tabellenende bildet.

Überlegener Start und Führung durch Danninger

Das Spiel begann mit einem klaren Übergewicht für Union Eggerding, das von der ersten Minute an den Ton angab. Bereits in der 3. Minute zeigte sich die Offensive der Heimmannschaft gefährlich, als Daniel Aigner die Kugel zu Bernhard Bachmaier spielte, dessen Flankenball Sven Danninger jedoch nicht im Tor unterbringen konnte. Trotz dominanter Spielweise dauerte es bis zur 30. Minute, ehe Sven Danninger das verdiente 1:0 für Union Eggerding erzielte, indem er die Kugel aus halb-linker Position flach in die rechte Ecke schoss. Die Gäste, die ohne Auswechselspieler angetreten waren und nach der Verletzung ihres Torwarts Sebastian Starlinger mit einem Feldspieler im Tor weiterspielen mussten, fanden kaum ins Spiel. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhten Florian Pirimeyer und Jakob Dantler mit schnellen Toren in der 40. und 41. Minute auf 3:0, was die Vorentscheidung bedeutete.

Eggerding baut Führung aus und sichert sich den Sieg

Nach der Pause drängte Union Eggerding weiterhin auf das gegnerische Tor und erarbeitete sich zahlreiche Chancen. Trotz eines etwas schleppenden Starts in die zweite Halbzeit, bei dem zunächst keine Tore fielen, brach Daniel Aigner in der 75. Minute den Bann und erzielte das 4:0, indem er den Ball flach in die linke Ecke schoss. Die Gäste hatten dem Druck der Heimmannschaft wenig entgegenzusetzen und kamen kaum zu gefährlichen Torschüssen. In der 83. Minute sorgte dann Dominik Schwaiger, der erst zehn Minuten zuvor eingewechselt worden war, mit einem Volleyabschluss in der linken Ecke für den Endstand von 5:0. Mit diesem Tor unterstrich Union Eggerding seine Dominanz in diesem Spiel und stellte einmal mehr seine Offensivstärke unter Beweis, wenngleich man zahlreiche Chancen ungenutzt ließ.

Das Spiel endete mit einem klaren und verdienten Sieg für Union Eggerding, die über die gesamte Spielzeit die spielbestimmende Mannschaft war. SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b/c hingegen muss sich nach dieser Niederlage wieder aufrappeln.

2. Klasse West-Nord: Eggerding : St. Marienkirchen/Wallern 1b/c - 5:0 (3:0)

83 Dominik Schwaiger 5:0

76 Samuel Johann Dullinger 4:0

41 Jakob Dantler 3:0

40 Florian Pirimeyer 2:0

30 Sven Danninger 1:0



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Julian Biereder erstellt.

