Sieben Treffer! Torspektakel im Topspiel zwischen Union Eggerding und SV Freinberg

Details Sonntag, 14. April 2024 12:34

In der 18. Runde der 2. Klasse West-Nord kam es am Samstagnachmittag zum Topspiel der Runde zwischen der Union Eggerding und dem SV Freinberg. Während das Eggerding-Spiel am vergangenen Wochenende abgesagt wurde, konnte Freinberg einen 1:0-Heimsieg gegen Enzenkirchen einfahren und sich damit die Tabellenführung der Heimischen krallen. Mit einem Sieg könnte sich die Sommer-Elf diese allerdings wieder zurückholen. Im Hinspiel sahen die Zuseher beim 3:3-Remis einige Tore. Auch in dieser Partie präsentierten sich beide Offensivreihen in Torlaune - am Ende siegten die Freinberger auswärts knapp mit 3:4.

Freinberg holt 0:1-Rückstand in Halbzeit eins auf

Rund 300 Besucher machten sich auf den Weg in die Land & Technik Arena, um dieses Spitzenspiel zu verfolgen. Nach Spielbeginn von Schiedsrichter Ljubicic versuchten beide Mannschaften gleich gefährliche Chancen zu kreieren. In den ersten Minuten kamen beide Mannschaften zu einer guten Offensivaktion. In Spielminute sechs war dann erstmals der Ball im Tor: Johannes Aigner schoss einen Abschluss aus rund 25 Metern unhaltbar in die rechte Ecke. Fabian Dullinger bekam von der rechten Seite ein Zuspiel, seine Direktabnahme konnte Freinberg-Keeper Kasbauer aber parieren (12.). In weiterer Folge war die Partie hart umkämpft, beide Defensivreihen ließen nicht viel zu und so waren gefährliche Torraumszene vorerst nicht zu sehen.

Richtige Gefahr kam dann nach 27 Spielminuten auf, als Johannes Aigner einen Freistoß aus der Distanz in Richtung links Eck beförderte, Kasbauer und das Aluminium verhinderten aber den zweiten Gegentreffer. Kurze Zeit später parierte auf der Gegenseite Manuel Pucher einen Abschluss von Adrian Mayer. In Minute 35 war für Eggerding wieder bei Kasbauer Endstation, der einen Kopfball von Daniel Aigner nach Eckball-Hereingabe erneut stark vereitelte. Der Freinberger Ausgleichstreffer fiel dann 180 Sekunden später, als Marek Kramsky einen Foulelfmeter verwandelte. Doch damit noch nicht genug: Nach einem Abwehrfehler kam der Rebound infolge eines Lausberger-Abschlusses zu Kramsky, der kurz vor der Halbzeitpause auch noch das 1:2 markierte. Freinberg drehte die Partie, ehe es in die Kabinen ging.

Eggerding geht mit 3:2 in Front - Gäste gleichen aus

Wenige Augenblicke nach Wiederbeginn bekamen nun auch die Hausherren einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Fabian Dullinger im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Auch hier traf der Gefoulte selbst souverän flach in die Ecke. David Cerveny kam nach Kramsky-Zuspiel aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, der tschechische Offensivspieler traf die Kugel aber nicht richtig und der Ball ging deutlich am Tor vorbei (53.). Nur wenige Sekunden später tauchte Pucher nach einem Kopfball in die Ecke ab und verhinderte mit einer staken Parade den neuerlichen Rückstand.

Großer Jubel kam bei den Heimfans nach rund einer Stunde auf, als Sven Danninger von links zur Mitte zog und via Innenstange erfolgreich in die Maschen traf - 3:2 für Eggerding. Doch lange hielt diese Führung nicht an, praktisch im Gegenzug brachte die Sommer-Elf eine Eckball-Hereingabe nicht geklärt und Marek Kramsky traf erneut zum Ausgleich. Alles wieder offen für die Schlussphase. In der 86. Spielminute tauchte David Cerveny ganz alleine vor dem Eggerdinger Tor auf, beförderte die Kugel allerdings nur an den Pfosten.

Freinberg erzielte in Schlussphase Siegestreffer - Alu verhindert in Nachspielzeit 4:4

60 Sekunden später war der Ball dann aber hinter der Linie, Kramsky wurde nach einem hohen Ball nicht attackiert und erzielte sein viertes Tor an diesem Nachmittag. Die Freinberger waren wieder in Führung - 4:3. Doch noch war die Partie nicht zu Ende, tief in der Nachspielzeit angelangt bekam das Heim-Team noch einen Freistoß zugesprochen, aus 30 Metern hämmerte Johannes Aigner die Kugel an den Querbalken. Was für eine Möglichkeit! Nach dieser Aktion war auch Schluss - Freinberg verteidigt mit dem 3:4-Auswärtssieg die Tabellenführung.

Stimme zum Spiel:

Markus Sommer, Trainer Union Eggerding:

„Wenn du vor eigenem Publikum drei Tore schießt, darfst du das Spiel nicht verlieren. Die Fehlerquote war viel zu hoch und einige Spieler waren zu nervös am Ball. In einem Spitzenspiel kannst du so nicht gewinnen.“

SPIELFILM und AUFSTELLUNGEN im Ligaportal-LIVETICKER

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.