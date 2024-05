3:1-Heimsieg! Union St. Willibald gewinnt Freitagabendpartie gegen Peuerbach Juniors

Details Samstag, 04. Mai 2024 11:30

In einem spannenden Fußballspiel der 2. Klasse West-Nord bekam es am Freitagabend die Union St. Willibald mit den Peuerbach Juniors zu tun. Die Ausgangslage vor der Partie prognostizierte eine spannende Begegnung, beide Mannschaften sind im unteren Tabellendrittel unterwegs, wenngleich Peuerbach sieben Punkte mehr am Konto hat als die Georgiev-Elf. St. Willibald musste sich am vergangenen Spieltag deutlich mit 0:5 gegen Wesenufer geschlagen geben, die Junioren verloren gegen Hartkirchen mit 0:3. Am Ende setzte sich in einem spannenden Match die Union St. Willibald durch und jubelt über einen 3:1-Heimerfolg.

Torreiche Anfangsphase

Die Anfangsphase nach Spielstart von Schiedsrichter Bebic war geprägt von hoher Intensität, schnellen Angriffen beider Mannschaften und gleich zwei frühen Toren. In Spielminute drei traf Manuel Starzengruber per Kopf zum 1:0 für St. Willibald, nur wenige Augenblicke später, in Minute sechs kamen die Peuerbach Juniors durch Tobias Anzengruber zum Ausgleich. Nach diesen Treffern beruhigte sich das Spiel etwas, ohne jedoch an Spannung zu verlieren. Beide Teams suchten nach Möglichkeiten, in Führung zu gehen, wobei beide Mannschaften einfach nicht zwingend gefährlich ins letzte Drittel kamen. Die erste Halbzeit endete damit mit einem 1:1-Unentschieden.

St. Willibald entscheidet Spiel erst in Schlussphase

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte St. Willibald den Druck und wurde schließlich in der 53. Minute auch belohnt, als Spielertrainer Nikola Georgiev per Kopf zum 2:1 traf. Dieses Tor gab den Gastgebern sichtlich Auftrieb, während die Peuerbach Juniors alles daransetzten, den Ausgleich zu erzielen. Trotz einiger guter Chancen gelang es den Junioren nicht, den Ball im Netz unterzubringen. Stattdessen sorgte Nikolay Borisov in der 90. Minute mit einem Traumtor aus großer Distanz für die Entscheidung und stellte den Endstand von 3:1 für die Union St. Willibald sicher.

Stimme zum Spiel:

Roland Ketter, Sektionsleiter Union St. Willibald:

"Wir sind früh in Führung gegangen, haben durch einen Fehler aber den schnellen Ausgleich bekamen. Danach war der Ball größtenteils im Mittelfeld unterwegs mit nur wenigen Chancen auf beiden Seiten bis zum Pausenpfiff. In der zweiten Halbzeit haben wir in den ersten rund zwanzig Minuten das Heft in die Hand genommen und auch mit 2:1 in Führung gegangen. In der Schlussphase war es dann nochmals ausgeglichen, Peuerbach versucht den Ausgleich zu erzielen. Kurz vor Schluss haben wir durch ein Traumtor dann die Entscheidung erzielt."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.