Union Eggerding sichert sich in einem intensiven Match 3:1-Sieg gegen Esternberg 1b

Details Sonntag, 26. Mai 2024 14:56

Am 24. Spieltag der 2. Klasse West-Nord lieferten sich die Union Eggerding und Esternberg 1b ein aufregendes Fußballspiel, das mit einem 3:1-Sieg für die Heimmannschaft endete. In einer Partie, die wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg versprach, zeigten die Schwarz-Weißen eine gute Leistung vor heimischem Publikum.

Knappe 2:1-Pausenführung für Sommer-Elf

Die Eggerdinger begannen das Spiel mit hohem Einsatz und setzten die Gäste aus Esternberg sofort unter Druck. Schon in der 3. Minute traf Johannes Aigner nur den Querbalken, was das intensive Tempo der Heimmannschaft unter Beweis stellte. Die konstanten Angriffe der Schwarz-Weißen zahlten sich schließlich in der 33. Minute aus, als Jakob Dantler mit einem strammen Distanzschuss die Führung erzielte. Nur wenige Minuten später, in der 35. Minute, verdoppelte Fabian Dullinger nach einem Durcheinander im Strafraum der Gäste die Führung, was die Heimmannschaft in eine komfortable Position brachte.

Die Antwort der "Sauwaldveilchen" ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Janik Huber, der durch die Abwehr der Schwarz-Weißen schnitt, erzielte in der 42. Minute den Anschlusstreffer und brachte sein Team wieder ins Spiel. Dieser Treffer sorgte kurz vor der Halbzeitpause für Spannung, nachdem Eggerding die meiste Zeit überlegen gewesen war.

Eggerding macht in der zweiten Halbzeit "Deckel drauf"

Nach der Pause erhöhten die Gäste den Druck, und die Violetten kamen mehrmals gefährlich vor das Tor der Eggerdinger. Trotz eines besseren Beginns der Gäste im zweiten Durchgang, konnte die Heimmannschaft in der 59. Minute durch Sven Danninger, der eine Flanke von Johannes Aigner volley in die linke Ecke verwandelte, den alten Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellen. Dieses Tor erwies sich als entscheidend, da es den Schwarz-Weißen ermöglichte, das Spielgeschehen wieder zu kontrollieren und den Sieg nach Hause zu bringen.

Trotz einiger späterer Versuche der Esternberger, ins Spiel zurückzufinden, konnte Eggerding den Vorsprung erfolgreich verteidigen. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 3:1 Sieg für die Union Eggerding, die damit wichtige Punkte im Aufstiegskampf sicherte.

2. Klasse West-Nord: Eggerding : Esternberg 1b - 3:1 (2:1)

59 Sven Danninger 3:1

42 Janik Huber 2:1

35 Fabian Dullinger 2:0

33 Jakob Dantler 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.