Prambachkirchen bleibt in der Spur - Mit 5:0-Sieg gegen Aurolzmünster

Details Sonntag, 05. September 2021 17:57

Die Gäste von TSV Aurolzmünster kamen bei der Union Raiffeisen Prambachkirchen mit 0:5 unter die Räder. 99 Zuseher waren dabei in der Leopold Neumair-Sportanlage vor Ort.

Für die Gäste aus Aurolzmünster stand dieses Spiel gegen die Union Raiffeisen Prambachkirchen am Samstag bereits in der 34. Spielminute unter keinem guten Stern: Michael Fellner lenkte den Ball zugunsten der Union Raiffeisen Prambachkirchen in das eigene Netz. Noch vor der Halbzeit legten die Gastgeber ihren zweiten Treffer nach (40.), der Treffer zum 2:0 wurde von RIchard Öberseder erzielt. Mit der Führung für den Ligaprimus ging es in die Halbzeitpause.



Nach der Pause ist vor der Pause



Gastgeber Union Raiffeisen Prambachkirchen spielte auch nach der Halbzeitpause tonangebend weiter: In der 64. Spielminute setzte sich Öberseder erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0, für ihn war es Treffer Nummer zwei in dieser Partie. Für das 4:0 sorgte die Union Raiffeisen Prambachkirchen in Minute 73 durch Fabian Straßer. Seinem Teamkollegen Stefan Gruber gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die Union Raiffeisen Prambachkirchen (87.) zum 5:0-Heimsieg. Am Ende kam die Union Raiffeisen Prambachkirchen gegen TSV Aurolzmünster zu einem verdienten Sieg.





Die errungenen drei Zähler gingen für die Union Raiffeisen Prambachkirchen einher mit der Übernahme der zwischenzeitlichen Tabellenführung bei einem 8:1-Torverhältnis.





Die Abwehrprobleme des TSV Aurolzmünster bleiben offensichtlich, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion feststeckt, nämlich auf Platz neun mit vier Punkten und einem 7:12-Torverhältnis.

2. Klasse West-Nord: Union Raiffeisen Prambachkirchen – TSV Aurolzmünster, 5:0 (2:0)

34 Eigentor durch Michael Fellner 1:0

40 Richard Oeberseder 2:0

64 Richard Oeberseder 3:0

73 Fabian Strasser 4:0

87 Stefan Gruber 5:0

