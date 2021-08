Drei Elfmetertreffer - 5:4-Heimsieg für Suben gegen Aurolzmünster

Details Montag, 30. August 2021 12:24

Drei Strafstoßtore in einer torreichen Partie: Die Union Suben gewann gegen den TSV Aurolzmünster mit 5:4 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. 101 Zuseher in der Barista-Arena Suben verfolgten je zwei Tore von Ludek Steinocher, Josef Hofinger und Christoph Penninger.

Schon in der zweiten Spielminute wollte es die Union Suben wissen, als sie einen Blitzstart in das Spiel erwischte: Ludek Steinocher traf in der zweiten Minute per Elfmeter zur frühen Führung. Philipp Penninger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für TSV Aurolzmünster ein (15.). Für das zweite Tor des Gasts war Christoph Penninger verantwortlich, der in der 21. Minute das 2:1 besorgte. Mit einem schnellen Doppelpack innerhalb von drei Minuten (35./38.) zum 3:2 schockte Josef Hofinger den TSV Aurolzmünster und drehte das Spiel. Zur Pause wusste die Union Suben eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.



Ausgleich nur temporär



Auch die zweite Spielhälfte bot noch einige Tore auf beiden Seiten. Maximilian Fellner beförderte das Leder zum 3:3 von TSV Aurolzmünster in die Maschen (52.). Doch dieser zwischenzeitliche Ausgleich passte dem Gastgeber nicht in sein Konzept: In Minute 70 ging Suben durch den zweiten Treffer von Steinocher in Führung und auch dieses Mal gelang ihm dieser durch einen Foulelfmeter. Wer glaubte, der TSV Aurolzmünster sei geschockt, irrte. Nur drei Minuten später machte erneut Penninger per Strafstoß unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich zum 4:4 perfekt (73.). In der 76. Minute bejubelte die Union Suben das 5:4, den Treffer erzielte Jakob Höllinger. Letzten Endes ging die Union Suben im Duell mit TSV Aurolzmünster als Sieger hervor. Ein knappes und spannendes Spiel, das seinen Zusehern zahlreiche Tore bot.





Bei der Union Suben präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). Durch die drei Punkte verbesserte sich das Heimteam im Tableau auf die achte Position.

Nur einen Rang dahinter, nämlich auf Platz neun, befindet sich TSV Aurolzmünster mit einem 7:7-Torverhältnis.

Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des TSV Aurolzmünster bei.

2. Klasse West-Nord: Union Suben – TSV Aurolzmünster, 5:4 (3:2)

2 Ludek Steinocher 1:0

15 Philipp Penninger 1:1

21 Christoph Penninger 1:2

35 Josef Hofinger 2:2

38 Josef Hofinger 3:2

52 Maximilian Fellner 3:3

70 Ludek Steinocher 4:3

73 Christoph Penninger 4:4

76 Jakob Hoellinger 5:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!