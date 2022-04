Prambachkirchen verliert Spitzenspiel bei Schärding mit 3:5

Details Sonntag, 03. April 2022 19:44

Gegen den ATSV HandyShop Schärding zeigte sich Union Raiffeisen Prambachkirchen nicht in meisterlicher Verfassung und verlor mit 3:5. Vor 155 Zuschauern konnte Adam Kozselka einen Dreierpack erzielen.

In Minute fünf traf der ATSV HandyShop Schärding zum ersten Mal ins Schwarze. Die Heimmannschaft bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Union Raiffeisen Prambachkirchen bereits der Ausgleich durch Richard Öberseder gelang (8.). Gabor Demjen erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte der Union Raiffeisen Prambachkirchen durch einen Selbsttreffer das 2:1 (17.). Die Gastgeber aus Schärding zeigten sich unbeeindruckt und so drehten Florian Pankratz (36.) und Adam Kozselka (44.) mit ihren Treffern das Spiel. ATSV HandyShop Schärding führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Kozselka beseitigte mit seinen Toren (62./67.) die letzten Zweifel am Sieg des ATSV HandyShop Schärding, für ihn waren es also drei Treffer in diesem Spiel. Kurz vor Ultimo war noch Florian Schabetsberger zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von Union Raiffeisen Prambachkirchen verantwortlich (81.). Fabian Straßer kassierte kurz vor Schlusspfiff für ein Foul noch die Gelb-Rote Karte. Letzten Endes gingen die Schärdinger im Duell mit den Gästen als Sieger hervor.

Schärding erkämpft sich Platz zwei

Nach 14 absolvierten Spielen stockte ATSV HandyShop Schärding sein Punktekonto bereits auf 26 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Die Saison des ATSV HandyShop Schärding verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der ATSV Schärding nun schon acht Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte.

Nach 14 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für die Union Raiffeisen Prambachkirchen 35 Zähler zu Buche. Prambachkirchen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am Sonntag muss ATSV HandyShop Schärding bei der Union Wesenufer ran, zeitgleich wird die Union Raiffeisen Prambachkirchen vom TSV Aurolzmünster in Empfang genommen.

2. Klasse West-Nord: ATSV HandyShop Schärding – Union Raiffeisen Prambachkirchen, 5:3 (3:2)

81 Florian Schabetsberger 5:3

67 Adam Kozselka 5:2

62 Adam Kozselka 4:2

44 Adam Kozselka 3:2

36 Florian Pankratz 2:2

17 Eigentor durch Gabor Demjen 1:2

8 Richard Oeberseder 1:1

5 Attila Gabor Soós 1:0