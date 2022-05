Enzenkirchen bleibt nur der Ehrentreffer - 1:4 gegen Schardenberg

Details Montag, 09. Mai 2022 15:45

Durch ein 4:1 holte sich die Union Steinbrunn Schardenberg drei Punkte bei der Union Raika Enzenkirchen. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Union Steinbrunn Schardenberg heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel hatte beim 2:0 mit Schardenberg seinen Sieger gefunden.

Ondrej Vitous brachte das Team aus Enzenkirchen per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 24. und 36. Minute vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Christoph Glas baute den Vorsprung der Union Steinbrunn Schardenberg in der 60. Minute aus. Dominik Huber schraubte das Ergebnis in der 64. Minute mit dem 4:0 für die Gäste in die Höhe. Fabian Lang erzielte in der 66. Minute den Ehrentreffer für die Union Raika Enzenkirchen. Der Schiedsrichter beendete das Spiel und damit schlug die Union Schardenberg die Union Enzenkirchen auswärts mit 4:1.

Union Raika Enzenkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Schardenberg weiter im Abstiegssog. Mit erst 21 erzielten Toren hat die Union Raika Enzenkirchen im Angriff Nachholbedarf. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der Union Enzenkirchen alles andere als positiv. Die Lage von Enzenkirchen bleibt angespannt. Gegen die Union Steinbrunn Schardenberg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die Union Schardenberg machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz acht. Offensiv sticht das Team aus Schardenberg in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 47 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Sieben Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat die Union Steinbrunn Schardenberg momentan auf dem Konto.

Kommende Woche tritt die Union Raika Enzenkirchen bei der Union Raiffeisen Prambachkirchen an (Sonntag, 17:00 Uhr), parallel genießt die Union Steinbrunn Schardenberg Heimrecht gegen die SV Grieskirchen Juniors.

2. Klasse West-Nord: Union Raika Enzenkirchen – Union Steinbrunn Schardenberg, 1:4 (0:2)

66 Fabian Lang 1:4

64 Dominik Huber 0:4

60 Christoph Glas 0:3

36 Ondrej Vitous 0:2

24 Ondrej Vitous 0:1