Union Enzenkirchen erobert gegen Sommer-Elf Last-Minute-Punkt

Details Montag, 15. August 2022 12:41

In der ersten Runde der 2. Klasse West-Nord kam es in der Begegnung zwischen der Union Raika Enzenkirchen und der Union Eggerding zu einem vermeintlichen Duell "David gegen Goliath". Während die Enzenkirchener in der vergangenen Spielzeit nach neun Rückrundenpleiten als Vorletzter ins Ziel gekommen waren, mischten die Mannen von Trainer Markus Sommer im Aufstiegskampf bis zum Schluss mit, purzelten erst am allerletzten Spieltag vom Relegationsplatz und landenden schließlich am fünften Rang. Nach dem bitteren Ende im Aufstiegskampf erlebten die Eggerdinger zum Saisonauftakt nicht nächste Enttäuschung und mussten sich am Sonntagnachmittag mit einem 1:1-Unentschieden zufrieden geben.

Torloser erster Durchgang

Vor knapp 150 Besuchern führten die Gäste von Beginn an die feinere Klinge und wussten in der IP Putz-Arena spielerisch zu gefallen. Die Eggerdinger erarbeiteten sich ein Übergewicht und kreierten auch etliche Chancen, der Favorit scheiterte jedoch zumeist am exzellenten Schlussmann der Heimischen, Jürgen Kreische. Aber der "Underdog" versteckte sich nicht und hielt beherzt dagegen. Das Team von Trainer Karl Osterkorn, der seit Winter die Verantwortung trägt und fünf 17-jährigen Talenten sein Vertrauen schenkte, tauchte ab und an gefährlich vor dem Gehäuse der Gäste auf. Kapitän Ralph Parzer und Nico Schatzberger konnten gute Einschussgelegenheiten aber nicht nutzen. Die Sommer-Elf hatte in Halbzeit eins mehr vom Spiel, konnte daraus aber kein Kapital schlagen, sodass es torlos in die Pause ging.

Kapitän bring Gäste per Freistoß in Front - Husar gleicht kurz vor Schluss aus

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kloimstein bestimmte der Favorit über weite Strecken das Geschehen. Die Eggerdinger verzeichneten mehr Ballbesitz und drängten die Hausherren in deren Hälfte zurück. Aber auch in Halbzeit zwei wollte der Sommer-Elf, trotz der einen oder anderen dicken Chance, der Führungstreffer nicht gelingen. Einmal hatten die heimischen Fans den Torschrei auf den Lippen, nach einem hohen Ball verfehlte jedoch der am Fünfer freistehende 17-jährige Timo Soldan das Leder. Zehn Minuten vor dem Ende erreichten die Eggerdinger vermeintlich die Siegerstraße, als Kapitän Johannes Aigner aus rund 25 Metern mit einem Freistoß erfolgreich war und der Ball nach einem Aufsetzer flach im Eck einschlug. Der Favorit hatte den eingeplanten "Dreier" vor Augen, konnte die knappe Führung aber nicht behaupten. In Minute 87 schlugen die Hausherren den Ball weit nach vorne, Peter Husar wusste ein Missverständnis zwischen den beiden Eggerdinger Innenverteidigern zu nutzen, erwischte Keeper Manuel Pucher am falschen Fuß und fixierte den 1:1-Endstand.

Karl Osterkorn, Trainer Union Enzenkirchen:

"Wir blicken auf eine gelungene Vorbereitung zurück und freuen uns über diesen Achtungserfolg. Auch wenn wir dem Favoriten einen Punkt abknöpfen konnten, ist Luft nach oben vorhanden. Sollte es uns gelingen, das vorhandene Potenzial abzurufen, können wir allen Mannschaften auf Augenhöhe begegnen. Das ändert aber nichts daran, dass die Eggerdinger aufgrund ihrer hohen Qualität und enormen Erfahrung über weite Strecke das bessere Team waren".