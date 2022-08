1:1! Liga-Neuling Stroheim schreibt spät in der Tabelle an

Details Montag, 22. August 2022 10:30

Am zweiten Spieltag der 2. Klasse West-Nord empfing die Union Stroheim die Union Wesenufer. Die Hausherren waren zuletzt in der Gruppe Nord-West aktiv und kamen im Sommer als Fünfter ins Ziel. Die Gästeelf von Coach Anton Jäger hingegen führte die Rückrunden-Tabelle an, schrammte aber als Dritter um Haaresbreite an der Relegation vorbei. Nach einer Aufaktpleite in St. Aegidi sah der Liga-Neuling am Sonntagnachmittag erneut als Verlierer aus, ehe den Stroheimern kurz vor Schluss der Ausgleich zum 1:1-Endstand gelang. Die Kicker aus Wesenufer verpassten nach einem Sieg gegen St. Willibald den nächsten "Dreier", Kapitän Gabriel Mühlböck und Co. sind aber wieder im Vorderfeld der Tabelle präsent.

Torlose 45 Minuten

Bei der Heim-Premiere von Neo-Trainer Reinhard Klug, der zuletzt bei Bezirksligist Freistadt tätig war und seit wenigen Wochen in seiner Heimatgemeinde das Zepter schwingt, entwickelte sich von Beginn an ein ausgeglichenes Match. Die Gäste führten die feinere Klinge, der Liga-Neuling hielt aber mit Kampfgeist dagegen. Die Zuschauer bekamen ein intensives Spiel, hüben wie drüben aber keine klaren Chancen zu sehen. Bei der besten Möglichkeit der Klug-Elf setzte Nino Floimayr in aussichtsreicher Position den Ball links am Gäste-Gehäuse vorbei. Somit ging es nach 45 Minutern torlos in die Pause.

Trainer-Sohn bringt Gäste in Front - Ferihumer gleicht in Minute 88 aus

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schauer erhöhte die Jäger-Elf die Schlagzahl und war in Halbzeit zwei am Drücker. Die Gäste spielten gut nach vorne, waren mit ihrem Latein am Stroheimer Strafraum aber zumeist am Ende. Die Hausherren verteidigten geschickt und ließen nicht viel zu, gerieten nach 70 Minuten jedoch in Rückstand. Stroheims Matthias Gammer beging im eigenen Strafraum ein Foul - Trainer-Sohn Christoph Jäger, der nach vier Jahren in St. Willibald im Sommer wieder nach Wesenufer zurückgekehrt war, verwandelte den fälligen Elfmeter. Nach dem Führungstreffer wussten die Gäste spielerisch weiterhin zu gefallen und hatten den zweiten Sieg vor Augen, in Minute 88 durften aber die heimischen Fans jubeln. Nach einer Freistoßflanke des kurz zuvor eingewechselten Fabian Scharinger lenkte Thomas Ferihumer das Leder mit dem Kopf in die Maschen und sorgte für den ersten Stroheimer Punktgewinn in der neuen Liga.

Richard Hofmann, Sektionsleiter Union Stroheim:

"Aufgrund einer großartigen kämpferischen Leistung haben wir uns den Punkt verdient, wenngleich das Unentschieden nicht zuletzt aufgrund des späten Tores glücklich war. Wesenufer war im Vorjahr im Aufstiegskampf präsent und der erwartet starke Gegner, die Gäste fanden aber nur wenige zwingende Chancen vor. Nach der Niederlage in der Vorwoche konnten wir in der Tabelle zumindest anschreiben und wollen uns im Laufe der Saison im Bereich des oberen Drittels positionieren".