ASKÖ Ampflwangs Zoran Radicevic im Wordrap!

Er begann seine Karriere beim ESV Wels, spielte danach im Nachwuchs unter anderem für den LASK und lief auch bereits in der OÖ-Liga für den SV Gmundner Milch auf. Als eigentlicher Feldspieler brachte er 2018 im Derby gegen den SV Bad Ischl den Gegner als Torwart zur Verzweiflung, als der Stammkeeper ausgeschlossen wurde und Radicevic sich kurzerhand das Torwarttrikot überstreifte. Nun steht Zoran Radicevic bei ASKÖ Ampflwang in der 2. Klasse West unter Vertrag und erzielte bereits sechs Treffer. Ligaportal.at bat die Nummer 20 zum Wordrap!

ASKÖ Ampflwang:

Verein mit Potenzial und tollen Menschen im Hintergrund



Trainer Franz Josef Eizinger:

Ein Mann, ein Wort. Ehrgeizig, fleißig und ein guter Spieler ;-)



Was hat dich dazu beworgen, in die 2. Klasse West nach Ampflwang zu wechseln?

Trainer Franz Josef Eizinger



Stärken:

Abschluss und Technik



Schwächen:

Laufpensum



Vorbild:

David Beckham & Sergio Ramos



Saisonziel:

Top 3



Meister 2. Klasse West 2021/22:

SV Waldzell



Mein kuriosestes Spiel meiner Karriere:

Das Derby gegen Bad Ischl, als ich ab der 30. Minute im Tor war, weil unser Goalie die rote Karte bekommen hat. Ich denke aber, ich hab das ganz gut hinbekommen.



Mein bester Gegenspieler bisher:

Radovan Vujanovic



Wie hast du dich in der Pandemiezeit fit gehalten?

Hometrainer & Läufe



Homeoffice oder Büro?

Homeoffice



Antoine Griezmann oder Angel di Maria?

Angel di Maria



Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi?

Beide ;-)



Champions League Sieger 2022:

Paris SG



Lieblingsapp?

Youtube



