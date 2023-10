Union Treubach/Roßbach brach mit Heimsieg über Schildorn den Bann

Details Montag, 09. Oktober 2023 10:38

In der achten Runde der 2. Klasse West kam es unter anderem zum sportlichen Kräftemessen zwischen der Union Treubach/Roßbach und dem SV Schildorn. Während die Hausherren vor der Partie noch sieglos und mit nur einem Punkt aus sieben Spielen am Ende der Tabelle gelegen waren, rangierte Schildorn mit sieben Punkten aus ebenso vielen Runden auf Rang acht. Den Hausherren gelang die kleine Überraschung, man ging am Ende tatsächlich als Sieger aus dieser Begegnung hervor.

Treubach/Roßbach fokussierter

In Treubach/Roßbach wollte es im bisherigen Verlauf der Saison noch nicht so richtig klappen. Die sehr junge Mannschaft schaffte es bislang nicht, ihre PS durchgängig auf die Strecke zu bringen, schon in der Anfangsphase der Begegnung mit Schildorn merkte man aber, dass man an diesem Tag entschlossen war, das Ruder rumzureißen. Die Bemühungen wurden nach einer halben Stunde schließlich auch mit dem Führungstreffer durch Florian Bernroitner belohnt. Nach einer wunderschönen Kombination über mehrere Stationen legte Manuel Moser auf den Torschützen quer, der es sich nicht nehmen ließ, mit einem Schuss in die kurze Ecke zu vollstrecken.

In einer grundsätzlich recht chancenarmen Begegnung waren die Gäste zwar bemüht, beide Teams kamen aber relativ selten zum Durchbruch. Schildorn versuchte es mit langen Bällen, ein aufgrund der Körpergröße der Mannschaft zwar probates Mittel, mit dem man am Ende aber auch nicht die gewünschte Durchschlagskraft erreichte.

Schildorn fand kaum Mittel

So kam es, dass die Hausherren die Entscheidung in der 66. Minute herbeiführen konnten. Nach einer weiteren Angriffsbemühung des SV Schildorn schaltete man blitzschnell um, Manuel Moser bediente Sebastian Karrer, der mit einem Schuss in die lange Ecke vollendete und auf 2:0 stellte.

Moser hatte an diesem Tag als Assistgeber mehr Glück denn als Torschütze, letzteres blieb ihm verwehrt, obwohl er zweimal eine wirklich gute Torchance vorgefunden hätte, beide Male blieb Konstantin Makor im Tor des SV Schildorn, der einen wirklichen Traumtag erwischte, der Sieger. Letzteres galt auch für die Union Treubach/Roßbach, die mit dem ersten Saisonsieg auch die rote Laterne in der Staffel abgab.

Florian Bernroiter, Obmann Union Treubach/Roßbach:

„Grundsätzlich haben wir es zum ersten Mal in den letzten Wochen geschafft, eine kompakte Leistung auf den Platz zu bringen. Wir haben miteinander gearbeitet und waren aggressiv im Zweikampf. Nach vorne hin haben wir dann in den richtigen Situationen die Tore gemacht, sodass es am Ende des Tages ehrlich ein verdienter Sieg war. Die Mannschaftsleistung war gut, speziell wenn man sich die Tabellensituation anschaut. Wir haben unserem jugendlichen Alter von durchschnittlich 22 bislang Tribut zollen müssen, dieses Mal haben wir es aber auf den Platz gebracht.“

