Zell am Moos setzt ungeschlagene Serie mit Kantersieg gegen Schalchen fort

Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es zum Spitzenspiel in der 19. Runde der 2. Klasse West zwischen der Union Raiffeisen Zell am Moos und dem SV Schalchen 1b in der NOST-Arena in Zell am Moos vor rund 100 Zuseher:innen. Der Spitzenreiter aus Zell am Moos musste am vergangenen Spieltag die erste Punkteteilung der Saison hinnehmen gegen das Schlusslicht aus Lohnsburg, nachdem man zuletzt 17 Spiele in Serie gewonnen hat. Die Gäste aus Schalchen standen im Vorfeld der Partie auf dem dritten Platz und somit alles andere als ein Selbstläufer für die Hausherren.

Zell am Moos profitiert von Eigentor

Die Hausherren aus Zell am Moos traten in der Anfansphase in der gewohnten, dominanten und spielbestimmenden Manier auf mit jeder Menge Ballbesitz. Dieser ergab sich aus der defensiven Herangehensweise der Schalchner, die sehr tief standen und sich zunächst auf die Defensive konzentrieren wollten. In der 13. Minute klingelte es dann jedoch bereits zum ersten Mal im Kasten der Gäste, nachdem Fedahim Salihovic ein Eigentor erzielte zur 1:0 Führung für Zell am Moos. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte änderte sich relativ wenig. Die Gastgeber aus Zell hatten das Spiel unter Kontrolle und man konnte vor der Halbzeitpause die Führung auch noch erhöhen. Patrick Holzner vollendete in der 41. Minute einen schönen Spielzug mit einem sehenswerten Treffer ins Keuzeck zur 2:0 Führung für die Gastgeber.

Zach macht den Deckel drauf

In der zweiten Hälfte gingen die Hausherren dann aufs Ganze und man attackierte die Schalchner noch früher, um sie nicht ins Spiel kommen zu lassen und gefährliche Kontersituationen zu erzwingen. Dies ging in der 62. Minute perfekt auf, nachdem Bernhard Zach einen Konter aus einem frühen Ballgewinn die 3:0 Führung erzielte, womit die Messe dann mehr oder weniger gelesen war. Nach dem dritten Treffer spielte Zell das Spiel souverän zu Ende und konnte in der Schlussphase sogar nochmal einen draufsetzen. Johannes Schwöller legte in der 78. Minute nach zur 4:0 Führung und fünf Minuten später trug sich Sebastian Leopardi auch noch in die Torschützenliste ein, nachdem er den Treffer zum 5:0 Endstand erzielte.

Franz Rindberger, Trainer Zell am Moos:

"Die Mannschaft hat heute eine sehr gute Reaktion auf die enttäuschende zweite Hälfte in Lohnsburg gezeigt und in dieser Höhe auch verdient gewonnen."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

