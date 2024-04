Last-Minute-Elfmeter beschert Polling den Derbysieg gegen Mauerkirchen

Details Sonntag, 14. April 2024 20:18

Am heutigen Sonntagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Polling und dem SV LITZ Mauerkirchen im Rahmen der 18. Runde der 2. Klasse West im Pollinger Launebergstadion vor einem Publikum von rund 200 Zuseher:innen. Für beide Teams bot das Derby nicht nur die Chance, um Prestige in der Umgebung zu gewinnen, sondern auch um einen Schritt raus aus dem unteren Tabellendrittel zu machen. Während die Gastgeber aus Polling am vergangenen Wochenende eine Niederlage gegen die Friedburg Juniors einstecken mussten, hatten die Gäste aus Mauerkirchen spielfrei.

Spiel auf Augenhöhe in der ersten Hälfte

Die Gäste aus Mauerkirchen konnten das spielfreie Wochenende offensichtlich nutzen, um Energie für das Derby zu tanken, die sie in der Anfangsphase auch auf dem Platz zeigen konnten. Bereits nach fünf Minuten musste der Pollinger Keeper das erste Mal hinter sich greifen als Drazen Vlasic das runde Leder in die Maschen bugsierte zur frühen 1:0 Führung für Mauerkirchen. Diesen frühen Rückstand mussten die Hausherren zunächst verkraften, allerdings kam man mit fortlaufender Spieldauer immer besser in die Partie hinein. Man wurde danach immer stärker und es gab zahlreiche Chancen in der Offensive. In der 30. Minute konnte man dann eine dieser Chancen gewinnbringend nutzen als Vaclav Koc die Führung der Gäste mit seinem Treffer egalisierte. Bis zur Halbzeitpause fielen dann keine Treffer mehr, womit man sich mit einem Remis zur Halbzeit trennte.

Last-Minute-Elfer zum Derbysieg

In der zweiten Hälfte blieb das Spiel weiterhin ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem jeder gewinnen hätte können, aber auch ein Remis sehr realistisch schien. Das Derby war zudem eine sehr faire Partie, bei der es trotz entsprechender Härte keine schwerwiegenden Fouls und übermäßig erhitzte Gemüter gab. Somit schreitete das Spiel voran und es sah nach einem Unentschieden aus, da beide Teams die Effizienz vor dem gegnerischen Kasten vermissen ließen. In der 91. Minute drehte sich das ganze jedoch nochmal, nachdem Polling einen Strafstoß zugesprochen bekam. Philipp Badegruber übernahm die Verantwortung vom Punkt und verwandelte den Elfmeter, der den Pollingern den späten Derbysieg bescherte.

Gerhard Schreiber, Trainer Polling:

"Das heutige Spiel war durchaus ausgeglichen und wir haben heute einfach alles gegeben, wodurch wir uns dann noch den späten Sieg wirklich erkämpft und auch verdient habe."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

