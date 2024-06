8-Tore-Spektakel und gemeinsamer Aufstieg: Riegerting und Zell am Moos liefern sich torreiches Remis

Details Sonntag, 09. Juni 2024 19:52

Am heutigen Sonntagnachmittag kam es im Rahmen der 26. Runde der 2. Klasse West zum Spitzenspiel zwischen dem UFC Riegerting und der Union Raiffeisen Zell am Moos vor knapp 400 Zuseher:innen im Riegertinger Eichenlaubstadion. Der Zweitplatzierte aus Riegerting empfing den Meister aus Zell am Moos und beide Teams hatten den Aufstieg in die 1. Klasse West bereits im Vorfeld der Partie gesichert, weshalb sich die Zuseher auf eine unterhaltsame Partie und eine große Aufstiegsfeier nach dem Spiel freuen konnten.

Riegerting eröffnet Schützenfest mit Blitzstart

Nachdem beide Teams den Aufstieg sicher hatten, konnten beide ohne Druck aufspielen, was man auch von Beginn an merkte. Bereits nach fünf Minuten klingelte es erstmals im Kasten der Gäste, nachdem Michael Puttinger das runde Leder gekonnt in die Maschen zur Führung für die Riegertinger einschob. Nur zwei Minuten später schlugen die Gastgeber direkt noch einmal zu durch Andreas Augustin, der das Spielgerät nach einem schönen Steckpass in die Maschen bugsierte zur 2:0 Führung für Riegerting. Nach den zwei Treffern waren die Gäste kurz geschockt, doch man fand schnell wieder den Anschluss im Spiel. Franz Stauber gelang in der 15. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 aus Sicht der Gäste, die danach deutlich stärker wurden. Nachdem man einige Chancen liegen ließ, gelang Johannes Schwöller der Ausgleich in der 36. Minute. Doch damit nicht genug. Dank Staubers zweitem Treffer in der 42. Minute konnten die Zeller das Spiel kurz vor der Halbzeitpause sogar noch komplett drehen, was aufgrund der zahlreichen Chancen jedoch auch verdient war.

Spannung bis zum Schluss auf beiden Seiten

Nachdem man die 2:0 Führung kläglich verspielte, waren die Riegertinger in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit wieder voll am Drücker. Die Riegertinger warfen nochmals alles nach vorne und man konnte sich auch bald belohnen. Michael Puttinger schnürte in der 60. Minute seinen Doppelpack und glich zum Zwischenstand von 3:3 aus. Nur zwei Minuten später war Puttinger erneut der Übeltäter, als er einen Stangelpass verwertete und die Hausherren mit seinem Hattrick erneut in Führung brachte. Doch damit nicht genug. Nur drei Minuten später fanden die Gäste eine passende Antwort durch Raphael Hammerl, der wieder zum 4:4 ausgleichte. Danach gab es noch zahlreiche Chancen auf beiden Seiten, doch es blieb schlussendlich beim 4:4, womit sich beide Teams nach dem Spiel feiern lassen konnten.

Franz Rindberger, Trainer Zell am Moos:

"Das war heute ein sehr hochklassiges Spiel von beiden Seiten. Es war sehr viel Tempo im Spiel, es gab sehr viele Chancen und jeder hätte gewinnen können, aber das Spiel hat heute einfach keinen Verlierer verdient."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.