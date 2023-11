Trotz Heimschwäche, Union Oepping mit starker Hinrunde

Details Sonntag, 26. November 2023 12:37

Die Union Steinprofis Oepping blickt auf ein sportlich erfolgreiches Jahr zurück, sammelte im Frühjahr 16 Zähler und fuhr im Herbst sogar 20 Punkte ein. Nach einem neunten Rang in der vergangenen Saison sind die Mannen von Trainer Rene Beham im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in die Bezirksliga Nord bislang ausgezeichnet unterwegs und überwintern als Siebenter im sicheren Mittelfeld der Tabelle. "Da wir vorwiegend auf eigene Spieler setzen, ist die Bezirksliga für uns das absolute Maximum und freuen uns über jeden einzelnen Sieg. Wie im letzten Jahr ist der Klassenerhalt erneut das erklärte Ziel und konnten dieses Vorhaben bislang eindrucksvoll realisieren. Auch wenn wir noch nicht endgültig auf der sicheren Seite sind, demzufolge weiterhin hellwach sein und zudem konstant punkten müssen, kann diese Saison eine überaus erfolgreiche werden", erklärt Sportchef Dominik Schürz.

Stabile Defensive

Den Grundstein zum erfolgreichen Herbst legten die Kicker aus dem Oberen Mühlviertel mit einem erfgolgreichen Start und konnten die ersten beiden Spiele gewinnen. "In der Folge ist es weniger gut gelaufen und haben wochenlang kaum gepunktet. Doch mit dem sensationellen Sieg in Freistadt haben wir den verlorenen Faden wieder aufgenommen und eine tolle Serie gestartet", so Schürz, der in der Hinrunde 21 Treffer bejubeln durfte - sechs Mannschaften trafen öfter ins Schwarze. Allerdings kassierte nur der Herbstmeister aus Eferding weniger Gegentore. "Im Vorjahr haben wir jede Menge Tore geschossen und genauso viele erhalten, demzufolge wollten wir die Defensive stabilisieren und das ist uns gelungen. Großen Anteil daran trägt Torwart Clemens Harringer, der im Sommer von Landesligist Rohrbach zu uns gekommen ist und in der Hinrunde ein verlässlicher Rückhalt war", weiß der Sportchef, der auch zwei anderen Akteuren ein Extralob zollt. "Obwohl Markus Magauer und Manuel Reischl mit dem Hausbau beschäftigt waren, haben die beiden Kicker kaum ein Training ausgelassen und in den Spielen starke Leistungen abgeliefert".

Starke Auswärts-Bilanz, aber daheim mit Problemen

14 der 20 bislang gesammelten Punkte fuhren die Oeppinger in der Fremde ein und mussten sich im Herbst nur in einem einzigen Auswärtsspiel geschlagen geben. Auf eigener Anlage ist es für die Beham-Elf aber weniger gut gelaufen und musste in den sechs bisherigen Heimspielen vier Niederlagen einstecken. "In der Vergangenheit waren wir auf eigenem Platz zumeist eine Macht, diese Heimstärke ist uns aber leider abhandengekommen. Das ist schwer zu begründen, es liegt aber vielleicht daran, dass wir vor heimischer Kulisse offensiver agieren und darum des Öfteren ins offene Messer laufen", meint Dominik Schürz. "Auch wenn wir uns auswärts etwas leichter tun, waren die Leistungen auch daheim über weite Strecken in Ordnung und haben nur gegen Arnreit und Haslach klar verloren. Nichtsdestotrotz blicken wir auf einen tollen Herbst zurück, hat unsere Mannschaft in der Hinrunde Charakter und Moral bewiesen".

Mögliche Verstärkung - Trainingslager in Kroatien

Aktuell wird in Mühlviertel in der Halle trainiert, ehe Ende Jänner die Vorbereitung in Angriff genommen wird. In der langen Aufbauzeit steht in den Semsterferien auch ein Trainingslager in Kroatien auf dem Programm. Beim Trainingsauftakt wird Coach Beham unter Umständen eine Neuerwerbung begrüßen können. "Da der Kader nicht der größte ist und zudem auf Michael Schaubmayr aufgrund des Hausbaues eine Doppelbelastung wartet, sehen wir uns seit geraumer Zeit um eine Verstärkung um und haben mit einem möglichen Kandidaten auch schon Gespräche geführt. Es steht aber noch nicht fest, ob wir einen Transfer tätigen werden", so Schürz.

Erfolgreicher Rückrundenstart erwünscht

Nach der starken Hinrunde sieht man in Oepping der entscheidenden Phase der Meisterschaft gelassen entgegen. "Wir haben uns eine exzellente Ausgangsposition verschafft und könnten, sollte uns auch im Frühjahr ein guter Start gelingen, einiges erreichen. Auch wenn wir aktuell nicht davon ausgehen, in den Abstiegskampf verwickelt zu werden, geht es zunächst vor allem darum, jene Punkte zu sammeln, die für den Klassenerhalt notwendig sind", hält der Sportchef den Ball flach. "Grundsätzlich sehen wir der Rückrunde optimistisch entgegen und hoffen, eine bislang ausgezeichnete Saison erfolgreich fortsetzen zu können".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.