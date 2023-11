SV Freistadt nach bärenstarkem Endspurt auf Relegationskurs

Details Montag, 20. November 2023 12:57

Der SV Freistädter Bier blickt auf ein durchaus erfolgreiches Fußballjahr zurück, holte im Frühjahr 21 Zähler und sammelte im Herbst sogar 26 Punkte. Nach einem vierten Platz in der vergangenen Saison überwintern die Kicker aus dem Unteren Mühlviertel in der aktuellen Spielzeit der Bezirksliga Nord als Zweiter und wissen in der Tabelle lediglich den souveränen Herbstmeister aus Eferding vor sich. Auch wenn die Mannen von Neo-Trainer Stefan Hinterkörner vom Ligaprimus durch satte zehn Punkte getrennt sind, ist der SV im Aufstiegskampf präsent, fehlt den Freistädtern auf den besten Zweiten sämtlicher Bezirksligen (Neumarkt/Pötting aus der Gruppe West) nach der Hinrunde nur ein einziger Zähler, weshalb Kapitän Simon Sonnberger und Co. sich gute Chancen auf den möglichen Relegationsplatz ausrechnen.

Tolle Siegesserie auf der Zielgeraden

Die Hinterkörner-Elf wusste vor allem in der zweiten Herbsthälfte zu gefallen, war auf der Zielgeraden der Hinrunde nicht zu stoppen und verabschiedete sich mit fünf Siegen in Serie in die Winterpause. "Da wir im Sommer den Kader einigermaßen verändert und zudem einen neuen Trainer verpflichtet haben, hat es eine Zeitlang gedauert, bis die Mannschaft zur nötigen Stabilität gefunden hat. Wir wollten im Aufstiegskampf ein kräftiges Wort mitreden und konnten mit einer in Summe starken Hinrunde unser Vorhaben realisieren", ist Obmann Wolfgang Freudenthaler mit der Performance der Kicker zufrieden. Der Zweitplatzierte fuhr auf eigener Anlage und in der Fremde jeweils vier "Dreier" ein. Während drei Teams weniger Gegentore kassierten, durfte lediglich der Herbstmeister mehr Treffer bejubeln. "Nach kleinen Problemen am Beginn der Saison, sind wir immer besser in Schwung gekommen und haben uns vor allem aufgund der tollen Siegesserie in den letzten Partien eine ausgezeichne Ausgangsposition für die entscheidende Phase der Meisterschaft verschafft. Auch wenn die bärenstarken Eferdinger enteilt sind, sind wir mit dem Abschneiden überaus zufrieden, zumal die Chance auf den Relegationsplatz voll intakt ist", so Freudenthaler. "Zudem konnte unser junges Reserve-Team den Herbstmeistertitel erobern".

Mögliche punktuelle Veränderungen - Trainingslager in Schielleiten

Nach der Auswertung des Lakat-Tests, der in der nächsten Woche auf dem Programm steht, erhalten die Kicker ein Heim-Programm mit auf den Weg, ehe Mitte Jänner der Startschuss zur offiziellen Vorbereitung fallen wird. In der langen Aufbauzeit steht auch ein Trainingslager auf dem Programm, das in Schielleiten abgehalten wird. Die Reise in die Steiermark werden vorwiegend die "üblichen Verdächtigen" antreten. "Nach den starken Veränderungen im Sommer, sollte sich im Winter kaum etwas tun. Die eine oder andere punktuelle Veränderung ist aber nicht auszuschließen, zumal uns unter Umständen ein Spieler verlassen wird", erwartet der Obmann eine eher ruhige Winterpause.

Relegation im Visier

Auch wenn die Freistädter aufgrund des beträchtlichen Rückstandes die Meisterschale fast schon aus den Augen verloren haben, ist der SV intensiv im Aufstiegskampf präsent und hätte nichts dagegen, im nächsten Sommer in die Landesliga zurückzukehren. "Die Eferdinger haben im Herbst einen ungemein starken Eindruck hinterlassen und werden sich aus heutiger Sicht den Titel vermutlich nicht nehmen lassen. Demzufolge geht es für uns vor allem darum, den eroberten zweiten Platz zu behaupten und in der Rückrunde jene Punkte zu sammeln, die für eine Teilnahme an der Relegation notwendig sind", definiert Wolfgang Freudenthaler das Saisonziel. "Ich denke, dass dieses Ziel ein realistisches ist, zumal wir uns im Herbst sukzessive steigern konnten und im Kampf um den möglichen Relegationsplatz gut im Rennen sind".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.