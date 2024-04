Spannendes Derby endet mit knappem Sieg für Union Julbach

Details Samstag, 27. April 2024 17:20

Im mit Spannung erwarteten Derby zwischen Union Thaller Fassaden Julbach und TSU Hofkirchen im Mühlkreis lieferten sich beide Teams einen packenden Schlagabtausch, der erst in den letzten Minuten entschieden wurde. Bei perfektem Fußballwetter im Julbacher Meranstadion zeigten beide Mannschaften von Beginn an, warum dieses Spiel als Highlight des Spieltags galt. Bereits in den Anfangsminuten deutete sich an, dass die Zuschauer ein intensives und offensives Spiel erwarten durften.

Munterer Auftakt und schnelle Tore

Die Partie begann mit mutigen Angriffen der Gäste aus Hofkirchen, die bereits in der 2. Minute die erste Chance des Spiels verbuchen konnten. Oliver Witti’s Kopfball landete jedoch sicher in den Armen von Keeper Daniel Buchmaier. Julbach antwortete prompt und eröffnete den Torreigen in der 12. Minute durch ihren Goalgetter Jakob Lauss, der nach einem präzisen Steilpass das 1:0 erzielte. Doch die Freude währte nicht lange, denn Hofkirchen schlug nur zwei Minuten später zurück. Marco Zeller verwandelte kaltblütig und glich zum 1:1 aus. Beide Teams boten ein offensives und abwechslungsreiches Spiel, das die Zuschauer begeisterte.

Eine zweite Halbzeit voller Chancen und der entscheidende Treffer

Nach der Pause zeigte sich ein ähnliches Bild. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne, wobei Julbach in der 59. Minute durch ein unglückliches Eigentor von Valentin Froschauer mit 2:1 in Führung ging. Die Hausherren drückten weiter auf das Gaspedal und erarbeiteten sich durch Jakob Lauss und Joachim Auberger hochkarätige Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Hofkirchen gab sich nicht geschlagen und hatte in der 86. Minute durch Daniel Peter die große Chance zum Ausgleich, doch Stefan Barth rettete auf der Linie für Julbach.

Die Schlussphase des Spiels gehörte fast ausschließlich den Hausherren, die mehrere Gelegenheiten hatten, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Insbesondere Jakob Lauss und Joachim Auberger sorgten immer wieder für Gefahr im Strafraum der Gäste. Trotz der Druckphase von Julbach und einer nervenaufreibenden Schlussphase für Hofkirchen, gelang es den Gästen nicht, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Das Spiel endete mit einem hart umkämpften 2:1-Sieg für Union Julbach, die damit wichtige Punkte im Derby sichern konnten.

Das Derby zwischen Union Julbach und TSU Hofkirchen/M. hielt, was es versprach: Ein spannendes Spiel mit vielen Chancen, Emotionen und einem knappen Ausgang, der die Fans beider Mannschaften bis zum Schlusspfiff in Atem hielt.



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Christoph Auberger erstellt.

