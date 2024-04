Fünf Niederlagen in Folge reichen - SV Freistadt endlich wieder mal mit drei Punkten

Details Montag, 29. April 2024 10:50

Der SV Freistädter Bier empfängt in Runde 20 der Bezirklsiga Nord die Gäste vom UFC Haibach. Ausgetragen wird diese Partie im Holzhaider-Stadion Freistadt. Hier könnte man von einem wahren Krisenspiel sprechen. Der UFC Haibach konnte in der Rückrunde mickrige zwei Punkte einfahren und wartet noch auf den ersten Sieg im Jahr 2024. Die Heimelf verlor gar ihre letzten fünf Partien allesamt und rutschte von Platz zwei auf Tabellenrang sechs ab. Gelingt dem SV Freistadt der Befreiungsschlag oder stürzt der UFC Haibach noch tiefer in die Krise?

Dominante Heimelf - Gäste kommen nicht wirklich ins Spiel

Die Freistädter Kicker legten von Beginn an los wie die Feuerwehr. Bereits in Minute drei gab es die erste Großchance für die Heimelf. Strapek kann diese Gelegenheit jedoch nicht nutzen und setzt den Ball neben das Tor. In der Folge konnten die Heimischen ihre Überlegenheit nicht nutzen und so kam es, dass auch die Gäste mal gefährlich vor das Tor der Freistädter kamen. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld wird das Leder auf die Seite gespielt. Der darauffolgende Stanglpass findet einen Abnehmer in der Mitte, jedoch wird diese Gelegenheit nicht genutzt und es bleibt beim 0:0. Daraufhin übernahmen die Freistädter wieder das Kommando und kamen in Minute 37 in Person von Hennerbichler zur Führung. Nach einem schön vorgetragenen Angriff taucht er alleine vor dem Keeper auf und schiebt überlegt ein. Das war aber nicht die letzte Aktoin in Halbzeit eins. Quasi mit dem Halbzeitpfiff setzt Graser einen Ball aus etwa 5 Metern an die Latte und zur Verwunderung vieler lässt er diese Chance liegen.

Freistadt drückt auf die Entscheidung - Haibach nur defensiv beschäftigt

Der zweite Durchgang bietet sich das gleiche Bild wie Halbzeit eins. Überlegene Gäste und ein Spiel auf ein Tor. Einzig der knappe Rückstand lässt Haibach noch hoffen. Die Hoffnungen finden jedoch ein jähes Ende, als Strapek in Minute 53 zwei Spieler aussteigen lässt und gekonnt den Ball ins lange Eck schlenzt. 2:0! Die Vorentscheidung dann in Minute 60, als Graser, der in Halbzeit eins noch einen Sitzer ausließ, aus etwa 18 Metern den Ball im Kreuzeck versenkte und auf 3:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte dann Hennerbichler mit seinem Doppelpack. Nach einer schönen Kombination kommt Torhüter Mayrhofer etwas zu weit aus seinem Kasten, Hennerbichler sieht, dass Mayrhofer falsch postiert ist und muss nur noch den Ball ins Tor passen. 4:0! Danach gab es einige Wechsel und der Spielfluss ging etwas verloren. Freistadt brauchte nicht mehr und Haibach konnte nicht. So blieb es am Ende bei einem verdienten 4:0 Heimsieg für den SV Freistadt.

Christian Weilguny, Trainer SV Freistadt

"Wir hoffen, dass wir jetzt den Umschwung geschafft haben. Die letzten zwei Niederlagen waren sehr unglücklich. Wir sind heute defensiv wieder sehr gut gestanden und haben endlich wieder mal getroffen. Die Verletzten bzw. die Gesperrten kommen Zug um Zug zurück und wir hoffen, dass wir nun noch einige Punkte machen. Den Kampf und Platz zwei haben wir auch noch nicht ganz aufgegeben. Parallel suchen wir auch natürlich noch einen Trainer. Wir werden diesen vakanten Posten auch zeitnahe besetzen."

