Vierter Auswärtssieg in Folge! Aufsteiger klettert in Wartberg/Aist nach Rezac-Gala an die Tabellenspitze

Zum Auftakt der siebenten Runde der Bezirksliga Nord kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der TSU Consento Wartberg/Aist und dem USV St. Oswald/Freistadt. Im dodax-Park kreuzten der Tabellensiebente und der Viertplatzierte die Klingen. Eine Woche nach einer Heimpleite gegen Katsdorf zog die TSU auf eigener Anlage gegen einen weiteren Liga-Neuling erneut den Kürzeren und geriet mit 1:5 unter die Räder. Der Aufsteiger hingegen mischt auch einen Stock höher die Liga auf, fuhr am Freitagabend im vierten Auswärtsspiel den vierten "Dreier" ein und lacht für zumindest 20 Stunden von der Tabellenspitze. Filip Rezac avancierte zum Mann des Abends, der 29-jährige Tscheche traf nicht weniger als vier Mal ins Schwarze und hält bei bereits zehn Saisontoren.

Rezac bringt Aufsteiger in Front - turbulente Minuten vor der Pause

Rund 400 Besucher bekamen zunächst zwei vorsichtig agierende Mannschaften zu sehen, stand in der Anfangsphase ein Abtasten auf dem Programm. In Minute 18 setzte die Gästeelf von Meister-Trainer Georg Pröll den ersten Nadelstich, als der USV schnell nach vorne kombinierte, Ales Koci den Ball zur Mitte brachte und Filip Rezac auf 0:1 stellte. Danach entwickelte sich ein munteres Hin und Her. Die Wartberger begegneten dem Aufsteiger mit offenem Visier und spielten gut mit. Kurz vor der Pause ging es dann Schlag auf Schlag. Zunächst war es abermals Rezac, der das Leder zum 0:2 ins lange Eck setzte. Doch praktisch im Gegenzug war die Heimelf von Coach Tomislav Proleta zurück im Spiel, als Adam Sahin nach einer Standardsituation mit dem Kopf zur Stelle war und den 1:2-Halbzeitstand besiegelte.

Proleta-Elf drängt auf den Ausgleich, kann etliche Chancen aber nicht nutzen

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Ömer bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Nach dem Anschlusstreffer kurz vor der Pause witterte die TSU Morgenluft und machte in Halbzeit zwei ordentlich Dampf. Die Wartbeger dominierten nun das Geschehen und drängten vehement auf den Ausgleich. Die Proleta-Elf erarbeitete sich etliche Chancen, die Heimischen scheiterten jedoch an deren Verwertung bzw. am starken Gästegoalie Rene Stütz. So bewahrheitete sich auch am Freitagabend die alte Fußballweisheit, wonach man jene Tore, die man selbst nicht macht, bekommt.

Tschechischer USV-Torjäger schnürt Viererpack

Quasi aus dem Nichts fiel nach 70 Minuten die Vorentscheidung - nach einem Koci-Freistoß stand Rezac einmal mehr goldrichtig und gab dem Ball die entscheidende Richtungsänderung. Mit diesem Treffer hatte der Aufsteiger den Hausherren den Zahn gezogen. Zehn Minuten später machte die Pröll-Elf den Sack endgültig zu, als Nico Aglas nach einem hohen Ball aus der Drehung abzog und die Kugel im kurzen Eck versenkte. Dem "Man of the Match" war es vorbehalten, in Minute 89 den Schlusspunkt zu setzen. Nach einem St. Oswalder Konter umkurvte Rezac TSU-Schlussmann Mario Hofer und besiegelte mit seinem zehnten Saisontreffer den 1:5-Endstand.

Philipp Müller, Sportlicher Leiter USV St. Oswald/Freistadt:

"Aufgrund unserer Effizienz war der Sieg verdient, auch wenn die Wartberger nach der Pause hätten ausgleichen und das Spiel in dieser Phase auch hätte kippen können. Da wir über ein kompaktes Team verfügen, haben wir uns nach dem Aufstieg einiges erwartet, hätten mit einem derart tollen Saisonverlauf aber nicht gerechnet. Wir haben bereits stolze 16 Punkte gesammelt und die kann uns keiner nehmen".