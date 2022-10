Lembacher Torfabrik macht halbes Dutzend an Saisonsiegen voll

Details Samstag, 01. Oktober 2022 10:19

Zum Auftakt des achten Spieltages der Bezirksliga Nord kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Lembach und der TSU Consento Wartberg/Aist. Aufgrund der aktuellen Formkurven war die Heimelf von Coach Christian Atzgerstorfer in diesem Duell klar zu favorisieren, zudem ist die Union die Torfabrik der Liga. Auch wenn es nach einem Platzverweis am Ende eng wurde, konnten die Lembacher ihrer Favoritenrolle am Freitagabend mit einem 4:3-Erfolg gerecht werden. Beim dritten "Dreier" in Serie ließen es Kapitän Felix Hofmann und Co. vorne und hinten einmal mehr ordentlich krachen. Die Union traf bereits 31 Mal ins Schwarze und führt nach dem sechsten Saisonsieg für zumindest 20 Stunden die Tabelle an, der Ligaprimus kassierte aber bereits 19 Gegentore, schlug es nur im Kasten von Schlusslicht Königswiesen öfter ein. Die Proleta-Elf stand im dritten Match in Folge mit leeren Händen da und musste nach der bereits fünften Saisonpleite die Heimreise antreten.

Dominanter Favorit mit komfortabler 3:0-Führung

Vor rund 250 Besuchern nahm der Favorit sofort das Heft in die Hand und dominierte von Beginn an das Geschehen. Aus ihrer Überlegenheit schlug die Atzgerstorfer-Elf bereits in der Anfangsphase Kapital. Zunächst wollte ein TSU-Verteidiger nach einer Ecke von Jonas Pechmann den Ball klären, das Leder fiel jedoch Stefan Schürz vor die Beine, der keine Mühe hatte, auf 1:0 zu stellen. Vier Minuten später schlug es im Wartberger Kasten schon wieder ein, als Manuel Schmerda einen feinen Lochpass schlug und Fabian Lohr das Spielgerät rechts unten versenkte. Kurz danach hatten die heimischen Fans den Torschrei abermals auf den Lippen, nach einem Pechmann-Freistoß klatschte die Kugel aber an die Stange. In Minute 25 legte Lohr erneut eine Talentprobe ab, als das 18-jährige Lembacher Eigengewächs aus rund 30 Metern abzog und den Ball unter die Latte knallte. Wenig später trafen auch die Gäste ins Schwarze, nach einer Ecke stand Christoph Kasbauer jedoch im Abseits.

Hausherren nur noch zu zehnt - Lembacher Joker sticht

Obwohl mit Stefan Hinterleitner bzw. Adam Sahin auf beiden Seiten der Torjäger fehlte, bekamen die Zuschauer nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Acikgöz vier weitere Treffer zu sehen. Kurz nach Wiederbeginn scheiterte Pechmann an Gästegoalie Mario Hofer. Wenig später war die Union nur noch zu zehnt, als Schürz nach zwei Fouls jeweils Gelb sah und mit der Ampelkarte vom Platz flog. Keine zehn Minuten später wusste die Gästeelf von Trainer Tomislav Proleta die numerische Überzahl zu nutzen, als David Mauß nach einer Flanke erfolgreich war. Die inzwischen mit zwei Viererketten agierenden Hausherren hielten in der Folge dem Wartberger Druck stand und stellten nach 70 Minuten die Weichen endgültig auf Sieg. Kurz nachdem der eingewechselte Tomas Darena an Keeper Hofer gescheitert war, machte es der neue Legionär aus Tschechien besser, als der 19-Jährige einen Lembacher Konter erfolgreich abschloss.

Kasbauer schnürt Doppelpack und macht Spiel wieder spannend

Obwohl die Messe scheinbar gelesen war, steckten die Gäste nicht auf und machten das Match in der Schlussviertelstunde wieder spannend. Die TSU startete über die Flügel immer wieder gefährliche Angriffe und hatte mit diesem Rezept Erfolg - Kasbauer verwertete zwei Flanken und ließ die Proleta-Elf auf einen Punktgewinn hoffen. Die Wartberger drängten im Finish auf den Ausgleich und waren drauf und dran, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Beinahe wäre Kasbauer ein lupenreiner Hattrick gelungen, der 26-jährige Angreifer, der seit über vier Jahren das TSU-Trikot trägt, setzte in aussichtsreicher Position den Ball aber knapp am Union-Kasten vorbei. Mit vereinten Kräften brachten die dezimierten Hausherren den knappen Vorsprung über die Zeit und durften sich über den sechsten Saisonsieg freuen.

Christian Atzgerstorfer, Trainer Union Lembach:

"Wir konnten unserer Favoritenrolle gerecht werden und einen verdienten Sieg feiern, mit dem Platzverweis haben wir uns das Leben aber unnötig schwer gemacht und mussten um den Dreier am Ende zittern. Nichtsdestotrotz läuft es bislang ausgezeichnet und konnten sechs von acht Spielen gewinnen".