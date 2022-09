Joker sticht mit erstem Ballkontakt! SV Gallneukirchen feiert gegen Nachzügler dritten Saisonsieg

Details Samstag, 24. September 2022 11:19

Zum Auftakt des siebenten Spieltages der Bezirksliga Nord ging es in der Begegnung zwischen dem SV Gallneukirchen und der Union Königswiesen für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Im Duell zwischen dem Neuntplatzierten und dem Vorletzten der Tabelle war der SVG zu favorisieren, zumal die Gäste seit 4. Juni vergeblich auf einen Sieg warten. Die Königswiesener lieferten im Britannia Park eine anständige Leistung ab und hatten eine Punktegewinn vor Augen, am Ende zog der in der Fremde seit 13. Mai sieglose Nachzügler aber mit 1:3 den Kürzeren und musste die fünfte Niederlage in den letzten sieben Auswärtsspielen einstecken. Die Heimelf von Trainer Michael Mehlem hingegen fuhr mit dem dritten Saisonsieg ungemein wichtige Punkte ein und darf sich in der Tabelle nach oben orientieren.

Nachzügler mit Blitzstart - Schinagl gleicht aus

Kaum hatte Schiedsrichter Causevic das Match angepfiffen, durfte die Union auf den Befreiungsschlag hoffen. Keine Minute war gespielt, als die hochstehende Gallneukirchener Hintermannschaft mit einem Pass ausgehebelt wurde, Yannic Haslinger alleine auf das SVG-Gehäuse zulief, die Ruhe bewahrte und auf 0:1 stellte. Die Mehlem-Elf war nach dem frühen Gegentor nicht geschickt, sondern bewies in der Folge Moral. Die Hausherren kontrollierten das Geschehen, agierten aber nicht wirklich zwingend. Nach knapp 20 Minuten durften sich die heimischen Fans unter den rund 250 Besuchern dann aber doch über den Ausgleich freuen, als Markus Beneder einen Corner ausführte, Michael Schinagl mit dem Kopf zur Stelle war und das Leder gegen die Laufrichtung von Gästegoalie Raphael Kurz versenkte. Wenig später hatte der Nachzügler die Chance zur erneuten Führung, SVG-Schlussmann Lukas Kürnsteiner entschärfte jedoch einen Schuss der Gäste. Fortan kam die Mehlem-Elf nur zur einen oder anderen Halbchance und musste gegen die auf Konter lauernden Gäste stets wachsam sein. Bis zur Pause blieb es beim 1:1.

19-Jähriger bringt SVG mit erstem Ballkontakt auf die Siegerstraße

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen. Die Gallneukirchener hatten auch in Durchgang zwei mehr vom Spiel, agierten aber auch nach der Pause nicht zwingend. Der SVG war bemüht, das Spiel zu drehen, den Heimischen fehlten jedoch die zündenden Ideen und bissen sich an der kompakten Königswiesener Defensive die Zähne aus. Zehn Minuten vor dem Ende bewies Gallneukirchens Coach mit der Einwechselung von Laurenz Stögmüller ein glückliches Händchen. 60 Sekunden später schlug Beneder auf der linken Seite einen präzisen Pass, der 19-jährige Stögmüller kam vor Union-Keeper Kurz ans Leder und stellte mit seinem ersten Ballkontakt auf 2:1. Die Hausherren hatten das Match gedreht und machten in der Nachspielzeit den Deckel drauf. Schinagl setzte sich auf der rechten Seite durch und schlug einen Querpass, Michael Danninger ließ sich nicht zwei Mal bitten und traf trocken zum 3:1-Endstand.

Michael Mehlem, Trainer SV Gallneukirchen:

"Unsere Liga ist ungemein ausgeglichen, sind in jeder Runde die Spiele zumeist sehr eng. Am Freitag war es nicht anders, auch wenn der Sieg in Summe verdient war, aber es war ein hartes Stück Arbeit. Die Königswiesener waren ein starker Gegner und haben am Ende der Tabelle eigentlich nichts zu suchen. Wir konnten den erhofften Sieg feiern, drei wichtige Punkte einfahren und können in der Tabelle vorsichtig nach oben blicken".