TSU Hofkirchen/M. entführt Punkt aus Haibach/Donau

Details Sonntag, 27. August 2023 12:05

In der zweiten Runde der Bezirksliga Nord trafen in der Begegnung zwischen dem UFC Haibach/Donau und der TSU Hofkirchen/M. zwei Mannschaften aufeinander, die zum Saisonauftakt jeweils leer ausgegangen waren. Während der Aufsteiger nach 19 Pflichtspielen ohne Niederlage in Lembach den Platz erstmals seit 8. Oktober 2022 als Verlierer verlassen musste, zog die Wiesinger-Elf trotz ansprechender Performance gegen Vizemeister Eferding knapp den Kürzeren. In diesem Duell wollten beide Teams den ersten "Dreier" einfahren, konnten ihr Vorhaben am Samstagnachmittag aber nicht realisieren und teilten mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte, konnten aber zumindest in der Tabelle anschreiben.

Chancen auf beiden Seiten, aber torloser erster Durchgang

Vor knapp 200 Besuchen verzeichneten die Gäste den besseren Start, gingen aggressiv ans Werk und kreierten auch die eine oder andere gute Chance. Während Philipp Plakolb einen Kopfball knapp neben das UFC-Gehäuse setzte, verfehlte ein Schuss von Marc Höllinger das Ziel. Nach einer Viertelstunde entwickelte sich ein ausgeglichenes und offenes Match, in dem die Heimelf von Neo-Trainer Josef Hutsteiner, der den SV Haslach in die Bezirksliga geführt hatte und im Sommer Horst Paschinger nachgefolgt war, mit hohen Bällen im Hofkirchener Strafraum für Gefahr sorgte. Da Simon Stadler und Markus Damberger in aussichtsreicher Position nicht ins Schwarze trafen, warteten die Zuschauer bis zur Pause vergeblich auf einen Treffer.

Kaltseis bringt Aufsteiger in Front - Höglinger gleicht postwendend per Freistoß aus

Nach dem Wiederanpfiff des umsichtigen Schiedsrichter Wallner, der das Geschehen im Griff hatte, startete die Gästeelf von Coach Peter Wiesinger gut in den zweiten Durchgang. Doch mit zunehmendem Spielverlauf erarbeitete sich der Aufsteiger ein Übergewicht und verzeichnete in Halbzeit zwei mehr Spielanteile. Die aggressiven Haibacher waren optisch überlegen, taten sich aber schwer, klare Chancen zu kreieren und versuchten ihr Glück ab und an mit Distanzschüssen. Dennoch war der UFC der Führung näher und durfte sich in Minute 81 dann auch über das 1:0 freuen. Nach einem Fehler im Hofkirchener Spielaufbau setzte sich Tobias Wiesinger auf der rechten Seite durch und brachte den Ball zur Mitte, Sebastian Kaltseis nahm das Leder geschickt an und versenkte die Kugel souverän im TSU-Kasten. Die Freude der heimischen Fans war noch nicht verklungen, als die Hofkirchener einen Angriff starteten, bei dem Tamas Sarközi zu Fall gebracht wurde. Alexander Höglinger legte sich das Spielgerät auf hablinker Position zum Freistoß zurecht und zirkelte den Ball aus rund 25 Metern über die Mauer in die Maschen. In den Schlussminuten wollten beide Teams den Sieg, hüben wie drüben war ein Matchball aber nicht wirklich zu erkennen, sodass es beim 1:1 blieb und die Punkte geteilt wurden.

Martin Pirkelbauer, Sportlicher Leiter TSU Hofkirchen/M.:

"Wir sind in der Schlussphase gegen zu diesem Zeitpunkt starke Haibacher in Rückstand geraten, haben kurz danach aber den Ausgleich gemacht, demzufolge hatten wir das nötige Quäntchen Glück - in Summe kann man jedoch von einem durchaus gerechten Unentschieden sprechen. Auch wenn wir seit bereits fünf Partien ohne Dreier sind, machen wir uns keine Sorgen. Denn bei der letztwöchigen Niederlage gegen Eferding war die Leistung ausgezeichnet. Die Auslosung hat es nicht gut gemeint, denn nach zwei ungemein schwierigen Aufgaben bekommen wir am kommenden Samstag, im Heimspiel gegen Titelaspirant Freistadt, die nächste harte Nuss zu knacken".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.