SC Kronstorf: "Konnten den Umbruch im Sommer gut bewältigen"

Details Donnerstag, 11. Januar 2024 15:52

Die Bezirksliga Ost ist mittlerweile seit geraumer Zeit die sportliche Heimat des SC Kronstorf und das sollte sie auch nach der aktuellen Saison bleiben. Nachdem man in der vergangenen Saison um die Relegationsplätze zittern musste, gab es im idyllischen Kronstorf einen personellen Umbruch im Sommer, den der neue Cheftrainer Andreas Pröller bewältigen sollte. Die in Linz-Land ansässigen Kronstorfer gingen mit einem deutlich verkleinerten Kader in die Saison hinein, der sich erst einmal finden musste, doch nach 13 absolvierten Partien sieht es wieder so aus, dass der Bezirksliga-Dino auch dieses Jahr nicht absteigt.

Solide Hinrunde trotz desolatem Start

Der sportlichen Führung der Kronstorfern war vor dem Saisonstart wohl klar, dass man sich mit dem verkleinerten Kader und dem neu zusammengestellten Kader und dem neuen Cheftrainer keine Wunderdinge erwarten konnte, weshalb der Klassenerhalt die klare Zielsetzung vor der Spielzeit war. In den ersten Runden fanden die Rot-Weißen allerdings noch gar nicht wirklich in die Spur. In den ersten vier Spielen ging man vier Mal als Verlierer vom Feld, auch wenn die Nierdlagen teilweise sehr knapp waren. Mit dem überraschenden Auswärtssieg in Bad Hall gelang denen Kronstorfern dann der ersehnte Befreiungsschlag und danach brachten die Pröller-Schützlinge wieder konstantere Leistungen auf dem Platz. Mit 20 Gegentreffern standen die Kronstorfer in der Defensive zumeist solide, was durchaus eine Stärke der Rot-Weißen ist. Allerdings offenbart sich auf der anderen Seite der Torbilanz auch mit 16 erzielten Treffern die Offensivabteilung noch als Schwäche - nur Doppl-Hart hat bislang weniger Treffer in der aktuellen Spielzeit erzielt.

Erste Aktivitäten auf dem Wintertransfermarkt

Vor dem Vorbreitungsstart konnten die Kronstorfer bereits Nägel mit Köpfen machen und unter anderem mit Patrick Grgic (Wallsee) einen Qualitätsspieler an Land ziehen. "Es war wichtig, dass wir den Kader wieder in der Breite verstärken" kommentiert Cheftrainer Pröller die Aktivitäten auf dem Transfermarkt, die noch nicht beendet sind. Mit Berkay Pala Katsdorf) und Adrian Stanculescu (Neustadtl) verließen die Kronstorfer nämlich auch zwei Stammkräfte im Winter. In der Rückrunde gilt es für die Schützlinge von Pröller nun, die Leistungen des Herbst zu bestätigen und die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Pröller gibt sich dabei zuversichtlich "Die Mannschaft wurde im Herbst wirklich eine eingeschworene Truppe und ich bin überzeugt, dass wir mit Demut und unserer Geschlossenheit den Klassenerhalt in der Rückrunde schaffen werden."

Transferliste Bezirksliga Ost