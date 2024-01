SC St. Valentin "Wir bleiben in Lauerstellung"

Details Freitag, 19. Januar 2024 18:35

Nachdem man sich in der vergangenen Saison noch als Aufsteiger in der Bezirksliga Ost behaupten musste, spielt der SC St. Valentin in der aktuellen Spielzeit vorne mit und könnte am Ende der Saison sogar ein Wörtchen um den Aufstieg in die Landesliga mitreden. Bis auf den Ausrutscher im letzten Spiel der Saison gegen Mitterkirchen konnten die Niederösterreicher in der laufenden Saison konstant gute Leistungen bringen und stehen somit auch nicht unverdient auf dem 5. Tabellenrang. Man darf durchaus gespannt sein, wohin die Reise der Gelb-Blauen in der Rückrunde gehen wird.

Trainerwechsel trotz erfolgreicher Hinrunde

Mit einem 3:0 Heimsieg gegen Kronstorf konnten die St. Valentiner im ersten Spiel der Saison direkt einen Erfolg feiern und auch der weitere Verlauf der Hinrunde war durchaus erfolgreich. Die Gelb-Blauen konnten sowohl in den Heim- als auch in den Auswärtsspielen immer wieder die nötigen Zähler einfahren und stehen nun mit 21 Zählern auf dem 5. Tabellenrang, nur zwei Punkte entfernt vom Relegationsplatz. "Wir waren offensiv immer präsent und haben bis auf das Spiel in Hörsching auch immer unsere Tore gemacht. Das ist durchaus ein Zeichen von Qualität", zeigt sich Sektionsleitner Harald Leitner durchaus zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Auch Verletzungen während der Saison konnten den Lauf der Gelb-Blauen nicht stoppen, was für die Qualität des Kaders innerhalb der Mannschaft spricht. Nach der erfolgreichen Hinrunde gab es dann trotzdem unterschiedliche Auffassungen von Trainer und Mannschaft, weshalb man die Zusammenarbeit mit Stefan Auer beendete: Jörg Renner wird seinen Posten übernehmen.

"Wollen weiter vorne mitspielen"

Nach der sportlich erfolgreichen Hinrunde möchte man in St. Valentin auch ambitioniert bleiben. "Wir bleiben in Lauerstellung und wollen weiter vorne mitspielen. Der Aufstieg ist für uns natürlich keine Pflicht und auch nicht unser konkretes Ziel" gibt Leitner die Marschroute für die Rückrunde vor. Ohne Aufstiegsdruck und mit sportlicher Ambition möchte man an die Leistungen der Hinrunde anknüpfen. Mit Radek Gulajev hat man auch einen neuen Offensivspieler verpflichtet, der die Offensive in der Breite verstärken soll. Ansonsten ist man mit dem derzeitigen Mannschaftsgefüge sehr zufrieden und es soll auch keine weiteren Bewegungen auf dem Transfermarkt geben. Somit darf man gespannt sein, ob die Niederösterreicher ihre bisherige Form in der zweiten Saisonhälfte auch wieder abrufen können.