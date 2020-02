SV Garsten: Mit drei neuen Kräften in die Rückrunde

Details Samstag, 01. Februar 2020 13:13

Im Vorjahr war der SV Garsten im Abstiegskampf präsent und kam als Elfter ins Ziel, der Klassenerhalt stand aber erst am letzten Spieltag fest. Auch in der aktuellen Saison der Bezirksliga Ost tummelt sich die Mannschaft von Trainer-"Fuchs" Rudolf Jetzinger in der unteren Tabellenregion, beendete die Hinrunde am zehnten Platz und ist vom "Strich" nur durch drei Punkte getrennt. "Es war der erwartet schwierige Herbst. Leider haben wir einige Punkte unnötig liegenlassen und die Chance vertan, etwas ruhiger zu überwintern. Es wird im Frühjahr nicht leichter, aber die Kicker trainieren wie die Berserker", erklärt der Coach.

Fehlstart und bittere Niederlage zum Herbstausklang

Der SVG ergatterte in den ersten drei Runden nur einen Zähler und geriet früh ins Hintertreffen. Nach dem ersten "Dreier", gegen Amateure Steyr, waren die folgenden acht Spiele von einem Auf und Ab geprägt, standen drei weiteren Siegen vier Niederlagen gegenüber, ehe sich die Garstener mit einer 1:4-Heimpleite gegen Leonding in die Winterpause verabschiedeten. "Diese unnötige Niederlage liegt uns noch heute schwer im Magen. Denn zum einen haben wir einen Elfmeter verschossen, und zum anderen vier Kontertore kassiert. Auch in anderen Spielen wäre mehr möglich gewesen", spricht Jetzinger die Partien gegen Ansfelden und Bad Hall an.

Vorne und hinten mit Problemen

Der Tabellenzehnte feierte drei Heimsiege und fuhr in der Fremde einen "Dreier" ein. Während immerhin fünf Teams mehr Gegentore kassierten, durften lediglich die Nachzügler aus Leonding und Asten weniger Treffer bejubeln. "Vorne hat uns die nötige Durchschlagskraft gefehlt, war Andreas Kurzmann mit seinen 42 Jahren unser beste Torschütze. Aber das größere Problem war, dass wir hinten unnötige Tore erhalten haben und müssen daran arbeiten, die Defensive zu stabilisieren", meint der Trainer. "Es ist Potenzial vorhanden, zumal das Reserve-Team den Herbstmeistertitel eroberte und in der zweiten Mannschaft talentierte Spieler stehen. In Summe war nicht viel mehr zu erwarten, doch hätten wir zum Hertbstausklang gegen Leonding gewonnen, hätten wir mit einem positiven Gefühl in die Pause gehen und etwas ruhiger überwintern können".

Drei neue Kräfte und ein Abgang

"Altmeister" Andreas Kurzmann wechselte nach Niederösterreich und geht künftig in Ertl auf Torejagd. Beim Trainingsauftakt konnte Rudolf Jetzinger mit Andreas Kettner (Aschach/Steyr) und Jürgen Fiala (Vorwärts Amateure) zwei Neuerwerbungen begrüßen. Auch Patrick Aselwimmer, der in Dietach tätig, zuletzt aber nicht aktiv war, gehört dem Kader an. "Kettner ist ein ausgezeichneter Stürmer, war in Aschach aber nicht zufrieden. Mit Innenverteidiger Fiala konnten wir uns in der Abwehr verstärken. Aselwimer ist ein Außenbahnspieler, war in Dietach zuletzt aber nicht aktiv. Damit ist unser Transferprogramm abgeschlossen, wird sich in den letzten Tagen der Übertrittszeit nichts mehr tun", so Jetzinger.

Zuversicht in Garsten

Die Garstener bereiten sich seit zwei Wochen auf die entscheidende Phase der Meisterschaft vor und messen am heutigen Abend mit den Kickern aus Kematen/Ybbs die Kräfte. Im zweiten Testspiel ist am nächsten Samstag die Union Wolfern der Gegner. Trotz der erneuten Abstiegsgefahr blickt der SVG der Rückrunde vorsichtig optimistisch entgegen. "Die Vorbereitung ist bislang ausgezeichnet verlaufen. Die Spieler arbeiten hat und bringen die richtige Einstellung mit, sind stets zwischen 22 und 27 Akteuren bei den Einheiten dabei", ist Rudolf Jetzinger zufrieden. "Natürlich wird es nicht einfach, da wir wie im Vorjahr wieder um die 28 Punkte sammeln müssen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir in der Tabelle ein, zwei Plätze nach oben klettern werden. Um uns aus dem Abstiegskampf rauszuhalten, sollte die Bilanz in den direkten Duellen positiv ausfallen".

Transferliste OÖ Bezirksliga Ost

Testspiele-Übersicht OÖ Bezirksliga Ost

Günter Schlenkrich

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten