SK Asten: "Aus eigener Kraft ist der Klassenerhalt nur sehr schwer möglich"

Details Mittwoch, 11. März 2020 11:39

Nach einer katastrophalen Pleitenserie gab der SK Kornspitz Asten am Ende der Hinrunde ein kräftiges Lebenszeichen, aber mit nur sechs Punkten am Konto zieren die Mannen von Neo-Trainer Peter Öllinger in der Bezirksliga Ost das Ende der Tabelle. "Auch wenn der Strich nur fünf Zähler entfernt ist, ist der Klassenerhalt aus eigener Kraft nur sehr schwer möglich, da wir dazu im Frühjahr vermutlich sechs, sieben oder sogar noch mehr Siege benötigen. Wir wollen aber in der Liga bleiben und hoffen, dass wir wie im Vorjahr die Klasse halten können", erklärt Sportchef Thomas Leonhardsberger.

Fünf neue Kräfte und vier Abgänge

Der Tabellenletzte mischte in der Winterpause seinen Kader durch. Coach Öllinger stehen mit Ewald Huber und Berat Bajrami (beide Donau Linz), Mile Milun (Westbahn Linz), Hami Bayrak (Ebelsberg Linz) und Philipp Perterstorfer (Pichling) fünf neue Kräfte zur Verfügung. Manuel Hörtenhuber (Schlierbach), Sandro Köck (Pichling), Michael Nezic (Bewegung Steyr) und Islambek Muminov (St. Georgen/Gusen) haben den SKA hingegen verlassen. Auch Außenverteidiger Martin Rothmayer ist aufgrund eines Auslandsstudiums in der entscheidenden Phase der Meisterschaft vermutlich nicht dabei. "Huber ist aufgrund seiner Regionalliga- und OÖ-Liga-Erfahrung ein absoluter Führungsspieler. Auch Milun hat bislang einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen. Ich denke, dass wir uns gut verstärkt haben und der Kader breiter aufgestellt ist als im Herbst. Denn bei den Abgängen handelt es sich vorwiegend um Spieler, die in der Hinrunde kaum zum Einsatz gekommen sind", ist der Sportchef mit den Transferaktivitäten zufrieden.

Durchwachsene Testspiel-Bilanz

Vor der Meisterschaftsgeneralprobe, am kommenden Samstag gegen St. Marien, bestritt die Öllinger-Elf nicht weniger als sieben Testspiele: 6:0 gegen Luftenberg, 9:1 gegen Ebelsberg Linz, 0:0 gegen Altenberg, 3:3 gegen SC St. Valentin, 1:1 gegen Pichling, 1:4 gegen Steyregg und 0:6 gegen Haidershofen. "Die Testspiel-Serie war von einem ständigen Auf und Ab geprägt, folgten ansprechenden Leistungen immer wieder schlechte Partien, wie jene gegen Haidershofen. Auch wenn wir noch zur nötigen Konstanz finden müssen, ist die Vorbereitung bislang ganz gut verlaufen, ist die körperliche Verfassung der Spieler wesentlich besser als im letzten Jahr", so Leonhardsberger.

"Abseits der Sportplätze kann viel passieren"

Obwohl der "Strich" fünf Punkte entfernt ist und ans rettende Ufer sieben Zähler fehlen, hat man in Asten die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben, wenngleich sich der Verein mit einem möglichen Abstieg durchaus beschäftigt. "Wir sind Realisten und wissen, dass es ganz schwer wird, die Klasse zu halten. Sollten wir den Abstieg nicht verhindern können, spielen wir in der nächsten Saison in der 1. Klasse und werden versuchen, sofort wieder aufzusteigen", sagt Thomas Leonhardsberger. "Aber so weit ist es noch nicht. Wir wollen unbedingt in der Bezirksliga bleiben und werden dafür alles tun. Zudem kann in den kommenden Wochen abseits der Sportplätze viel passieren", spricht der Sportchef die aktuelle Corona-Situation an. "Möglicherweise fallen den Entscheidungsträgern heute oder morgen neue, spannende Geschichten ein. Vielleicht wird die Meisterschaft wie in der Bundesliga unterbrochen, oder wie im Eishockey sofort beendet. Aber was geschieht dann?"

Zugänge:

Ewald Huber (ASKÖ Donau Linz)

Berat Bajrami (ASKÖ Donau Linz 1b)

Mile Milun (ESV Westbahn Linz)

Hami Bayrak (ASKÖ Ebelsberg Linz)

Philipp Peterstorfer (zuletzt Union Pichling)

Abgänge:

Manuel Hörtenhuber (Union Schlierbach)

Sandro Köck (Union Pichling)

Michael Nezic (ASV Bewegung Steyr)

Islambek Muminov (TSV St. Georgen/Gusen)

Bisherige Testspiele:

6:0 gegen ASKÖ Luftenberg (1NO)

9:1 gegen ASKÖ Ebelsberg Linz (2NO)

0:0 gegen Union Altenberg (BLN)

3:3 gegen SC St. Valentin (1NO)

1:1 gegen Union Pichling (1M)

1:4 gegen SV Steyregg (1M)

0:6 gegen ASV Haidershofen/Behamberg (1O)

Günter Schlenkrich

