Asten macht wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt - Sektionsleiter Thomas Leonhardsberger verkündet fünf Neuzugänge!

Details Samstag, 05. Februar 2022 19:07

Der SK Asten kam in der vergangenen Hinrunde nicht so richtig in Fahrt. Lediglich drei Spiele konnte die Elf von Stefan Auer für sich entscheiden, das man demnach auf dem vorletzten Tabellenplatz steht, ist keine Überraschung. Dies soll sich in der Rückrunde ändern, der Klub hat eine intensive Transferphase hinter sich und begrüßte bereits fünf Neuzugänge in der laufenden Transferphase. Thomas Leonhardsberger, der Sektionsleiter und Sportchef des Klubs, stand Ligaportal Rede und Antwort zur abgelaufenen Hinrunde und der Personalsituation.

Ligaportal: Was hat die Analyse der Herbstrunde ergeben?

Leonhardsberger: „Die Gesamtsituation - wir waren in der Defensive sowie in der Offensive zu schwach. Wir haben uns da etwas mehr erhofft, das hat eben nicht so gepasst.“

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein?

Leonhardsberger: „Ich glaube, dass wir trotz Corona und einiger Ausfälle im Kader eine ganz gute Stimmung haben im Verein. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Meisterschaftsstart und hoffen, dass wir die Stimmung hochhalten können.“

Ligaportal: Hat sich im Winter bei euch personaltechnisch was getan?

Leonhardsberger: „Ja, wir haben schon einiges gemacht. Wir haben sowohl Abgänge als auch Zugänge - Andreas Biro ist nach Kronstorf gegangen, Jakub Dranga wechselt nach Ottensheim und Bojan Gogic wird uns auch verlassen, weiß aber noch nicht wo die Reise hingeht. Zudem kommen Emrah Yaman vom UFC St. Peter/Au, Sakib Haskic von Leonding, Anel Dudakovic von Stahl Linz, Michael Etschmaier von Pichling und Milodan Lojic von der BW-Linz 1b zu uns. Wir haben da auf allen Positionen, speziell auf den Außenbahnen, was getan, damit wir da ein wenig agiler und flexibler sind. Wir mussten auch den Kader ein wenig verbreitern, da ist in der Hinrunde oft aufgrund von Verletzungen und Ausfällen einfach nichts gegangen.“

Ligaportal: Was ist euer Ziel für die Rückrunde?

Leonhardsberger: „Das wichtigste Spiel wird gleich das erste, da haben wir die Union Leonding zu Gast. Wir sind derzeit punktegleich, daher ist das ein sechs-Punkte-Spiel für uns, da wäre ein Sieg dementsprechend sehr wichtig. Unser Ziel ist auf jeden Fall der Klassenerhalt.“

Ligaportal: Was erhofft ihr euch von den genannten Neuzugängen?

Leonhardsberger: „In der Offensive haben wir jetzt sicher an Qualität gewonnen. Wenn man sich die Torquote von Emrah Yaman anschaut, ist das natürlich ein Ausnahmestürmer, von dem wir uns schon die entscheidenden Tore erhoffen. Mit ihm werden auch die Mitspieler stärker, das sieht man bereits in den Vorbereitungsspielen. In der Defensive sind wir noch auf der Suche nach der richtigen Mischung, da haben wir jetzt auch ein paar Alternativen.“

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung bislang, hattet ihr schon Testspiele?

Leonhardsberger: „Wir haben am 11.01 angefangen und trainieren zwei Mal pro Woche am Platz, ein Mal in der Halle und haben auch wöchentlich ein Vorbereitungsspiel. Zurzeit haben wir noch, wie so viele Mannschaften Probleme mit Ausfällen. Ich bin da aber relativ zuversichtlich im Hinblick auf die Meisterschaft. Der Konkurrenzkampf ist bei uns jetzt sicherlich auch ein Thema, da wir nun auf einigen Positionen doppelt besetzt sind."

Bisherige Zugänge (Stand 04.02.22):

Emrah Yaman (UFC St. Peter/Au)

Sakib Haskic (Union Leonding)

Anel Dudakovic (FC Stahl Linz)

Michael Etschmaier (Union Pichling)

Milodan Lojic (BW-Linz Amateure)

Bisherige Abgänge (Stand 04.02.22):

Andreas Biro (SC Kronstorf)

Jakub Dranga (TSV Ottensheim)

Bojan Gogic (Verein unbekannt)