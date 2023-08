„Die OÖ-Liga ist unser langfristiges Ziel!“ – FC Blau-Weiß Linz Amateure Sportchef Werner Mayer im Interview!

Details Donnerstag, 10. August 2023 20:30

Die FC Blau-Weiß Linz Amateure konnten sich trotz ansprechender Leistungen in der letzten Spielzeit nicht mehr retten und mussten so den Gang in die Bezirksliga Ost antreten. Nun will man sich in der neuen sportlichen Umgebung rehabilitieren und sieht sich langfristig sogar in Oberösterreichs höchster Spielklasse. Auch wenn in den einzelnen Begegnungen nie viel fehlte und man meist knapp verlor, muss an einigen Stellschrauben gedreht werden, um dieses Vorhaben zu realisieren. Ligaportal sprach mit Werner Mayer, dem Sportlichen Leiter der BW-Linz Amateure, über die vergangene Saison, die Transfers und die Ambitionen der zweiten Garnitur des frisch-gebackenen Bundesligisten.

Ligaportal: Ihr seid in der letzten Saison als Letzter der Landesliga Ost abgestiegen. Was waren die entscheidenden Faktoren für das Abschneiden?

Mayer: „Wir hatten zwölf Niederlagen mit einem Tor Unterschied, waren also immer knapp dran. Die Qualität vorne im Abschluss hat aber auch gefehlt, sowie die Erfahrung. Da waren wir nicht soweit, man muss den Burschen für die Entwicklung Zeit geben. Leider ist uns der Knopf zu spät aufgegangen – wenn wir noch drei, vier Spiele gehabt hätten wären wir denke ich nicht abgestiegen. Bis auf die Spiele gegen Neuzeug und Viktoria Marchtrenk, in denen wir eindeutig verdient verloren haben, waren wir immer ebenbürtig oder besser.“

Ligaportal: Was hat sich bei euch in der Übertrittszeit getan? Was sind die prägendsten Veränderungen?

Mayer: „Was bei uns im Vordergrund steht ist die Entwicklung. Wir haben wieder zwei OÖ-Liga-Spieler und einen Regionalliga-Spieler rausgebracht. Was mich besonders freut ist, dass Yunus Karakaya fortan fixer Bestandteil der Profi-Mannschaft ist. Mit Elias Altmüller haben wir die Mannschaft um das fehlende Puzzle-Stück ergänzt, den hätten wir im Winter schon gern gehabt, der hätte uns sicher geholfen. Zudem haben wir Nikola Ziric von Donau Linz geholt und Christoph Auberger, einen jungen Tormann den wir über die U18 an die Amateure heranführen wollen. Der Großteil der Mannschaft ist trotz dem Abstieg geblieben, das hat uns besonders gefreut. Die Abgänge haben wir mit sieben Spielern aus der U18 ersetzt, haben also wieder eine sehr junge Mannschaft.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die kommende Saison vor? Gibt es Langzeitziele?

Mayer: „Unser ganz klarer Plan ist, so schnell wie möglich wieder in die Landesliga zu kommen. Unsere Kaderqualität spricht dafür, dass wir vorne mitspielen können. Das soll auch das Ziel sein und den Anspruch haben wir auch. Den Großteil der Mannschaft wollen wir auch halten, uns dann aber mit drei, vier Spielern, die mehr Qualität haben, verstärken. Das Ziel soll in den nächsten drei bis fünf Jahren sein, in der OÖ-Liga zu spielen. Da braucht man dementsprechendes Spielermaterial. Das große Thema bei uns ist nach wie vor aber die Akademie und die Infrastruktur. Die Amateure haben ja ihren Spielplatz beim SV Urfahr, da sind wir auch total glücklich und freuen uns über die tolle Partnerschaft. Wir brauchen aber für den Übergangsbereich Plätze und Nachwuchs- bzw. Leistungszentren, um einen Schritt nach vorne zu machen.“

Ligaportal: Welche Mannschaften seht ihr da mit euch im Konkurrenzkampf um den Meistertitel?

Mayer: „Ich denke, dass Garsten auf jeden Fall dabei sein wird. Ich rechne auch mit Bad Hall, die sind auch immer vorne dabei. Wir wissen aber, dass die Liga sehr ausgeglichen ist und wir keinen Gegner unterschätzen dürfen. Da muss man in jedem Spiel ans Limit gehen, um als Sieger vom Platz zu gehen. Alles andere wäre verkehrt, so wirst du auch in der Bezirksliga nichts gewinnen. Da geht es um den Kampf, auch wenn die Bezirksliga Ost eher eine spielerisch-starke Liga ist im Gegensatz zu der Bezirksliga Nord.“

Ligaportal: Die Vorbereitung ist fast vorbei. Wie bewerten Sie die bisherigen Aufbauspiele?

Mayer: „Die Vorbereitung war sehr gut. Wir hatten zwar kleine Wehwehchen, sind aber verletzungsfrei durchgekommen. Ich hoffe das bleibt auch so. Wir haben auch einige Testspiele absolviert, da konnten wir uns von Spiel zu Spiel steigern. Wir sind total zufrieden, die Richtung stimmt, die Einstellung passt und alle ziehen voll mit. Jeder freut sich schon voll auf die Meisterschaft und auch auf das Derby diesen Samstag – auf ein friedliches, spannendes Fußballfest.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei