Neuer Trainer, Kaderverstärkung und Zuversicht für die neue Saison – SC St. Valentin Sektionsleiter Harald Leitner im Interview!

Details Sonntag, 30. Juli 2023 21:14

Der SC St. Valentin hat die erste Saison nach dem Aufstieg in die Bezirksliga Ost mit einem blauen Auge überstanden. Letztlich konnte man in der Relegation gegen den ATSV Rüstorf bestehen und geht nun in die bekanntlich schwierigere zweite Spielzeit in der neuen Liga. Dafür hat man sich gut in der Übertrittszeit verstärkt – Harald Leitner, Sektionsleiter der Niederösterreicher, ist trotz der Tatsache, dass man mit Can Öncel und Gabriel Sandner zwei Unterschiedsspieler verlor im Gespräch mit Ligaportal zuversichtlich, weil man aufgrund der Neuzugänge die Mannschaftsqualität sogar anheben konnte.

Ligaportal: Ihr konntet zum Schluss die Kurve noch kratzen und bleibt in der Bezirksliga Ost. Wie zufrieden seid ihr mit der Aufstiegssaison?

Leitner: „Im Endeffekt sind wir sehr zufrieden, wir haben gewusst, dass es schwierig wird. Wir haben mit 30 Punkten kalkuliert und 28 gemacht. Jetzt sind wir mit einem blauen Auge davongekommen, darum haben wir im Hinblick auf die kommende Saison reagiert und den Kader verbreitert.“

Ligaportal: Was sind diesbezüglich die prägendsten Veränderungen im Kader?

Leitner: „Wir haben wen für die Stürmerposition gesucht und mit Furkan Yigit auch gefunden. Der ist von Ried/Riedmark gekommen. Thomas Schlager ist wieder von Schwertberg zurückgekommen, das ist ein Eigenbauspieler, der hat sich das in einer höheren Liga mal angesehen. Für die Verteidigung haben wir Lukas Netter zurückgeholt, der war jetzt drei Jahre in Perg und wurde auch bei uns ausgebildet. Der macht eine Arztausbildung, daher geht sich die OÖ-Liga zeitlich nicht mehr aus. Alen Avdic kommt aus Kronstorf und ist eher für die 1b und U18 gedacht, kann aber bei uns mittrainieren und hatte schon Bezirksliga Einsätze. Ivan Leovac kommt von Oedt und hat zuletzt in Aschbach gespielt, den haben wir für Mittelfeld und Verteidigung geholt. Wir haben letztes Jahr zu viele Gegentore bekommen, da war Bedarf. Zudem haben wir mit Stefan Auer, der zuletzt in Asten tätig war, einen neuen Trainer.“

Ligaportal: Ihr habt euch also gut verstärkt und konntet den Kader gut beisammenhalten. Was nehmt ihr euch vor für die kommende Saison?

Leitner: „Nachdem wir letzte Saison knapp nicht abgestiegen sind, wollen wir bei der Zielsetzung nicht übers Ziel hinausschießen. Wir wollen auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließen und uns konsolidieren, dann schauen wir für die Zukunft weiter. Wir müssen gleich vom Start weg Punkte sammeln.“

Ligaportal: Es sind ein paar neue Mannschaften in der BLO, es wird auch sicher wieder spannend. Welche Mannschaften sind Ihrer Meinung nach in der Favoritenrolle?

Leitner: „Ich glaube schon, dass die Garstner wieder eher vorne mitspielen werden. Normalerweise ist auch immer Bad Hall dabei, Amateure Steyr ist sicher auch gut. Bei den Blau-Weiß Amateuren weiß man es nicht, die Liga ist auf jeden Fall gut und ausgeglichen. Es wird wieder spannend, wir wollen so schnell wie möglich mit den hinteren Rängen nichts zu tun haben.“

Ligaportal: Welche Philosophie verfolgt ihr als SC St. Valentin?

Leitner: „Wir wollen natürlich Spiele gewinnen, aber auch unsere jungen Spieler bestmöglich entwickeln. Wir spielen mit vielen Eigenbauspielern, da hat man im letzten Jahr gesehen, dass das nicht leicht ist. In der Relegation hatten wir 13 junge E24 Spieler im Kader, der Gegner hatte nur einen. Wir haben da jetzt mit den Neuzugängen etwas mehr Routine in die Mannschaft gebracht. Unsere Philosophie ist klar, den Spielstil des Trainers einzuhalten und den jungen Spielern eine Chance zu geben.“

