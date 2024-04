Biticaj-Doppelpack: SK Amateure Steyr erledigt Pflichtaufgabe SC Kronstorf ohne Probleme

Details Sonntag, 21. April 2024 13:11

Im Rahmen der 19. Runde der Bezirksliga Ost gastierte der SC Kronstorf beim SK Amateure Steyr. Die Erwartungen waren im Vorfeld ganz klar: Die Hausherren klarer Favorit, die Gäste aus Kronstorf mussten in die Rolle des Underdog schlüpfen. Nachdem die Steyrer zwei Wochen zuvor in einer ähnlichen Ausgangslage gewesen waren und überraschend drei Punkte in Neuhofen abgeben mussten, erledigten sie diesmal ihre Hausaufgaben sorgfältig – die drei Punkte blieben an der Lauberleite.

Hausherren treffen vor Pausenpfiff

Die aktuell immer wieder von Verletzungen geplagten Steyrer mussten mit Paul Petermair, Jetmir Rama, David Hofer und Serhat Sari erneut einige wichtige Akteure vorgeben, starteten gegen den Tabellenzwölften aber gut in die Partie. Die Gäste überließen dem Sportklub indes das Spielgerät über weite Strecken und fokussierten sich vorwiegend darauf, das Abwehrbollwerk stabil zu halten. Die Bytyci-Truppe probierte indes aus dem spielerischen Oberwasser Kapital zu schlagen, fand großteils aber kein Rezept und nur enorm enge Räume vor. Zudem hatte man auch Pech, dass Schiedsrichter Erhard Fuchs Eisner gleich zwei Mal vermeintliche Handspiele im Kronstorfer Strafraum nicht ahndete. Kurz vor dem Pausenpfiff klappte es dann doch mit der langersehnten Führung: Nach einem Eckball von Bashkim Biticaj nickte Niklas Schott freistehend das Leder in die Maschen (41.).

Feldspieler muss bei Kronstorf ins Tor

Kurz vor dem Pausenpfiff ereilte dann die Kronstorfer die nächste Hiobsbotschaft. Keeper Patrick Mittermayr hatte sich ohne Fremdeinwirkung verletzt, Innenverteidiger Philipp Strasser sprang kurzerhand in die Bresche und streifte sich die Torwart-Dress über. Der machte seine Sache im Kasten der Gäste auch im zweiten Abschnitt sehr gut und hatte vor allem bei Distanzversuchen der Gastgeber alle Hände voll zu tun. Es blieb trotz einiger guter Chancen auf Seiten der Steyrer lange beim 1:0, hatte man sogar Glück, dass ein Kopfball der Kronstorfer in Minute 83 nur am Aluminium landete. Die Vorentscheidung fiel dann spät: Nach Foul an Eren Özyanik im Strafraum trat Biticaj vom Punkt an und versenkte eiskalt zur Vorentscheidung (85.). In der letzten Minute des Spiels schraubte man das Ergebnis sogar noch in die Höhe: Nach einem Lattenschuss von Mehmetemin Güngör staubte abermals Biticaj ab und schnürte seinen Doppelpack (93.).

Am kommenden Samstag treffen die Am. Steyr auf die SPV Kematen-Piberbach/Rohr, Kronstorf spielt tags zuvor gegen die Union Mitterkirchen.

Stimme zum Spiel

Rexhe Bytyci (Trainer SK Amateure Steyr):

„Das war ein völlig verdienter Sieg, die Performance der Mannschaft war wirklich gut. Es ist immer schwierig gegen eine Mannschaft zu spielen, die sich hinten reinstellt. Da die Geduld zu bewahren, strukturiert und organisiert zu attackieren ist nicht leicht. Die Jungs haben sich aber belohnt, die nächsten Wochen werden sicher schwieriger. Es kommen aktuell immer mehr Verletzungen dazu. Dementsprechend haben wir die letzten Wochen auch viele Punkte liegenlassen."

Die Besten: Pauschallob bzw. Bashkim Biticaj (ST)

Bezirksliga Ost: SK Amateure Steyr – SC Kronstorf, 3:0 (1:0)

93 Bashkim Biticaj 3:0

85 Bashkim Biticaj 2:0

41 Niklas Schott 1:0

