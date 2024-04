Orascanin-Doppelpack: Enns triumphiert gegen BW-Linz Amateure

Details Sonntag, 28. April 2024 22:52

Am gestrigen Samstagnachmittag gastierte der Ennser Sportklub bei den FC Blau-Weiß Linz Amateuren. Auch wenn die Landeshauptstädter auf dem Papier als kleiner Favorit in die Partie gingen, war bekannt, dass sich bereits einige gute Teams in diesem Frühjahr die Zähne an Enns ausgebissen hatten – zuletzt wich Spitzenreiter Garsten nur knapp einer Pleite beim Traditionsklub aus. Eine etwas ersatzgeschwächte und wie immer blutjunge zweite Garnitur des Bundesligisten wurde einem cleveren Sportklub ebenso zum Opfer, unterlag man am Ende mit 0:3.

Umstrittener Elfmeter bringt Gäste in Führung

Neben zwei im Vorfeld bereits bekannten Ausfällen mussten die Linzer auch nach dem Aufwärmen zwei weitere Spieler aufgrund von Verletzungen vorgeben – ein Umstand, der sich im Spiel auch bemerkbar machte. Dennoch verbuchte man gegen eine tiefstehende Ennser Truppe deutlich mehr Spielanteile, dies aber ohne im Angriffsdrittel sonderlich zwingend werden zu können. Obendrein musste man in Minute 21 auch einen sehr bitteren Dämpfer hinnehmen: Nach einem vermeintlichen Handspiel im Linzer Strafraum zeigte Schiedsrichter Andreas Fölser nach kurzer Überlegung auf den Punkt – der Abwehrspieler der Hausherren hatte laut Videoaufzeichnung die Kugel auf die angelegte Schulter (!) bekommen. Enns' Marvin Pervan trat dennoch an und versenkte problemlos zur Führung. In Durchgang eins war dies auch der einzige Treffer.

Orascanin schnürt Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel an der Spielcharakteristik. Die Ennser waren auch mit der Führung im Rücken vorwiegend auf die Aufgaben in der Defensive bedacht und suchten über Umschaltmomente ihr Glück, während die Hausherren hoch anliefen und über weite Strecken spielerisch die bessere Mannschaft waren. Wenn die Räume dann aber zu eng wurden, war immer Endstation. Enns hingegen agierte weiterhin klug und entschied in der Schlussphase dann auch die Partie: Muhamed Orascanin schnürte binnen wenigen Minuten einen Doppelpack und brachte die Gäste in sicheres Fahrwasser (70./77.).

Am kommenden Samstag treten die FC Blau-Weiß Linz Amateure bei der Union Zorn Gestra Bad Hall an, während der Ennser Sportklub einen Tag zuvor die Union HAKAKÜCHE Ansfelden empfängt.

Stimme zum Spiel

Werner Mayer (Sportlicher Leiter FC BW-Linz Amateure):

„Rechnerisch ist es noch möglich, um den Aufstieg mitzuspielen – es wird aber schwierig, wir müssen alle Spiele gewinnen und die anderen müssen für uns spielen. Wenn es nicht klappt, dann muss man sich im Sommer sowieso neu aufstellen und ein wenig Erfahrung in die Mannschaft bringen. Nur mit den Jungen geht es nicht. Solang es aber rechnerisch noch möglich ist, werden wir heuer alles dafür tun, das Ziel zu erreichen. Schwierig wird es aber auf jeden Fall, wir haben aber noch alle direkten Duelle."

Bezirksliga Ost: FC Blau-Weiß Linz Amateure – Ennser Sportklub, 0:3 (0:1)

77 Muhamed Orascanin 0:3

70 Muhamed Orascanin 0:2

21 Marin Pervan 0:1

