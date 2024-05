Tolle Moral! SC St. Valentin bezwingt Bad Hall in Unterzahl

Details Sonntag, 26. Mai 2024 20:06

In einem hart umkämpften Match der 24. Runde in der Bezirksliga Ost sicherte sich der SC St. Valentin einen knappen 2:1-Sieg gegen die Union Bad Hall. Obwohl das Spiel lange Zeit ausgeglichen verlief und der SC über eine Stunde lang in numerischer Unterzahl agieren musste, konnten die Niederösterreicher in den letzten Minuten die entscheidenden Tore erzielen.

Netter sieht Rot

Das Spiel verlief zunächst torlos, ehe die Heimischen einen Dämpfer verkraften mussten - Lukas Netter sah in der 33. Minute nach einer Notbremse Rot. Trotz der numerischen Unterlegenheit verteidigten die St. Valentiner geschickt und ließen kaum Chancen zu. Die Union, die mit mehr Ballbesitz agierte, konnte keine klaren Möglichkeiten erspielen. Das Halbzeitergebnis von 0:0 spiegelte den Spielverlauf angemessen wider.

Dezimierte Hausherren schlagen eiskalt zu

Nach der Pause erhöhte der SC trotz Unterzahl den Druck. In der 79. Minute gelang Florian Schruf nach einem beeindruckenden Solo das 1:0. Diese Führung gab den Gastgebern sichtlich Auftrieb. Die Einwechslung von Nurija Masic sollte sich als entscheidender Schachzug erweisen. Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung erzielte Masic nach einem exzellenten Pass von Furkan Yigit das 2:0, indem er den Ball geschickt an Gästegoalie Julian Lechner vorbeischob.

Die Bad Haller gaben sich jedoch nicht geschlagen und kamen in der 90. Minute durch Marcel Wolflehner zum Anschlusstreffer. Nach einem präzisen Schuss ins lange Eck stand es plötzlich 2:1. Die letzten Minuten des Spiels waren von großer Spannung geprägt, da die Kurstädter alles versuchten, doch noch den Ausgleich zu erzielen. Trotz einiger brenzliger Momente hielt die Verteidigung der Niederösterreicher dem Druck stand und sicherte so drei wichtige Punkte.

Der hart erkämpfte Sieg des SC St. Valentin, gerade unter den erschwerten Bedingungen einer langen Unterzahl, zeugt von einer starken Teamleistung und taktischem Geschick. Besonders die Performance von Trainer Sebastian Gschnaidtner, der die richtigen taktischen Wechsel zur richtigen Zeit machte, war entscheidend.

Bezirksliga Ost: St. Valentin : Bad Hall - 2:1 (0:0)

95 Marcel Wolflehner 2:1

88 Nurija Masic 2:0

79 Florian Schruf 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter HarryMaguire erstellt.

