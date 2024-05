Wundertüte ASKÖ Doppl-Hart schießt SK Amateure Steyr aus dem Aufstiegsrennen

Details Sonntag, 26. Mai 2024 14:05

In einer spektakulären Auseinandersetzung der 24. Runde in der Bezirksliga Ost setzten sich die ASKÖ Doppl-Hart 74 mit einem beeindruckenden 5:2 gegen die SK Amateure Steyr durch. Die Partie, die aufgrund ihrer intensiven Momente und zahlreichen Tore in Erinnerung bleiben wird, demonstrierte die Überlegenheit der Doppl-Harter, die von Beginn an das Spielgeschehen dominierten.

Früher Angriffsdrang führt zu raschen Toren

Der Startpfiff ertönte und keine elf Minuten waren vergangen, als Alexander Sixl das erste Tor für die Heimmannschaft erzielte. Die frühe Führung sorgte für eine geladene Atmosphäre und gab den Doppl-Hartern weiteren Auftrieb. Nur zwei Minuten später, in der 13. Minute, verdoppelte Marko Lekic das Ergebnis für ASKÖ Doppl-Hart auf 2:0, was die Fans jubeln ließ. Die Steyrer schienen kurzzeitig aus dem Konzept gebracht, fanden jedoch in der 16. Minute durch Kapitän Paul Petermair zum 2:1 Anschluss.

Die Antwort der ASKÖ Doppl-Hart ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 26. Minute erhöhte David Vidackovic auf 3:1, und Marko Lekic, der bereits seinen zweiten Treffer des Tages markierte, erzielte in der 37. Minute das 4:1. Die erste Halbzeit endete mit einer klaren Führung für die Gastgeber, die ihre Chancen konsequent nutzten und eine beeindruckende Leistung zeigten.

Spannung und Emotionen in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kamen die Gäste entschlossener aus der Kabine. In der 61. Minute konnte Bashkim Biticaj durch einen verwandelten Elfmeter auf 4:2 verkürzen, was kurzzeitig die Hoffnung auf ein Comeback für die Gäste weckte. Doch die ASKÖ Doppl-Hart zeigte sich unbeeindruckt von diesem Rückschlag. Alexander Sixl, der bereits das erste Tor erzielt hatte, fand in der 76. Minute erneut das Netz und stellte den alten Abstand mit seinem zweiten Treffer zum 5:2 wieder her.

In den letzten Minuten des Spiels schienen die Gemüter hochzukochen, was schließlich in der 90. Minute in einer Roten Karte für Mustafa Civaoglu gipfelte, nachdem dieser sich lautstark beim Schiedsrichter beschwerte. Die darauffolgenden sieben Minuten Nachspielzeit brachten keine Änderung mehr am Ergebnis. ASKÖ Doppl-Hart sicherte sich so einen entscheidenden Sieg in dieser Runde der Bezirksliga Ost.

