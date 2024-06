Doppl-Hart siegt: Kronstorf verabschiedet sich mit Torfestival aus der Bezirksliga

Details Sonntag, 09. Juni 2024 20:13

In einer torreichen Begegnung der Bezirksliga Ost setzte sich die ASKÖ Doppl-Hart in einem packenden Duell mit 5:4 gegen den SC Kronstorf durch. Nachdem es zur Halbzeit noch 2:2 gestanden hatte, überboten sich beide Mannschaften im zweiten Durchgang an Dramatik und Toren. David Jocsak krönte die Partie mit einem Elfmeter in der Nachspielzeit, der den Gastgebern den entscheidenden Treffer bescherte.

Frühe Tore und eine ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der vierten Minute brachte Karim Keik den SC Kronstorf mit einem frühen Treffer in Führung. Doch die Antwort der Doppl-Harter ließ nicht lange auf sich warten. In der 12. Minute gelang Alexander Sixl der Ausgleich, nachdem er die Abwehr der Kronstorfer überwinden konnte. Die Doppl-Harter legten weiter nach und gingen in der 22. Minute erneut durch Sixl in Führung. Der Stürmer nutzte seine Chance und netzte zum 2:1 ein.

Die Kronstorfer zeigten sich davon unbeeindruckt und schlugen in der 30. Minute zurück. Stefan Immler traf zum 2:2, nachdem ein Fehler der Doppl-Harter Abwehr ihn in eine günstige Position gebracht hatte. Kurz vor der Halbzeit sorgte eine Ecke für ASKÖ Doppl-Hart für Gefahr, doch es blieb beim Unentschieden zur Pause.

Ein Schlagabtausch in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit begann genauso spannend wie die erste. In der 48. Minute brachte Patrik Andelic die ASKÖ Doppl-Hart erneut in Führung. Doch der SC Kronstorf gab nicht auf. Stefan Witzeneder erzielte in der 61. Minute den erneuten Ausgleich zum 3:3 nach einem gelungenen Freistoß.

Nur wenige Minuten später verwandelte Stefan Immler einen Elfmeter in der 78. Minute und brachte die Kronstorfer erstmals wieder in Führung. Doch die Antwort der Doppl-Harter ließ nicht lange auf sich warten. Patrik Andelic zeigte erneut seine Klasse und erzielte in der 83. Minute den Ausgleich zum 4:4. Das Spiel stand auf Messers Schneide, als die Doppl-Harter einen letzten Angriff starteten.

In der 90. Minute wurde der ASKÖ Doppl-Hart ein Elfmeter zugesprochen. David Jocsak trat an und verwandelte sicher zum 5:4, was den finalen Spielstand markierte. Die letzten Minuten der Nachspielzeit brachten keine weiteren Treffer, und so sicherten sich die Doppl-Harter einen hart erkämpften Sieg.

Diese Partie wird den Fans der Bezirksliga Ost sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben. Beide Teams zeigten großen Einsatz und sorgten für ein unterhaltsames und spannendes Spiel. Am Ende hatten die Doppl-Harter das bessere Ende für sich und konnten einen knappen, aber verdienten Sieg feiern.

Bezirksliga Ost: Doppl-Hart : Kronstorf - 5:4 (2:2)

90 David Jocsak 5:4

83 Patrik Andelic 4:4

78 Stefan Immler 3:4

61 Stefan Witzeneder 3:3

48 Patrik Andelic 3:2

30 Stefan Immler 2:2

22 Alexander Sixl 2:1

12 Alexander Sixl 1:1

4 Karim Keik 0:1

