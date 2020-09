Union Bad Hall feiert klaren Sieg in Mitterkirchen

Details Samstag, 12. September 2020 12:34

Einen Kracher gab es zum Auftakt der fünften Runde in der Bezirksliga Ost, empfing die Union Mitterkirchen die Union Bad Hall. Die Hausherren mussten am vergangenen Wochenende in Oedt die erste Niederlage einstecken, nachdem man die ersten drei Spiele gewinnen konnte. Aber auch bei den Mannen von Neo-Trainer Lindinger sollte man schlussendlich leer ausgehen, kann die Union Bad Hall den positiven Trend fortsetzen und nähert sich nach einem klaren 3:0-Auswärtssieg wieder der Tabellenspitze an.

Vorentscheidung schon vor der Pause

Schiedsrichter der Partie war Reinhold Hotzl vor rund 200 Zusehern am Sportplatz der Union Mitterkirchen. Jene waren an diesem Freitagabend mitverantwortlich dafür, dass das Spiel schon früh auf Temperatur kam, wurde schon bald ein abwechslungsreiches, vor allem intensives und hochklassiges Bezirksliga Match geboten. Mitterkirchen versuchte erwartungsgemäß das Spiel zu diktieren und hatte mehr Ballbesitz, Bad Hall präsentierte sich jedoch taktisch sehr gut, stand defensiv kompakt und konnte durch ihre schnellen Gegenstöße auch immer wieder für Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgen. Dies sollte sich nach knapp einer halben Stunde auch erstmals bezahlt machen. Nachdem man zuvor bereits zwei, drei gute Chancen liegen gelassen hatte, war es schließlich Georg Storz per Kopf, der das durchaus verdiente 1:0 für Bad Hall erzielen konnte. Auch danach blieb die Partie ähnlich umkämpft, ehe die Gäste kurz vor der Pause durch einen Doppelschlag abermals zuschlagen konnten. Erst war es der schnelle Marcel Wolflehner, der nach Vorlage von Reichl Mitterkichen-Keeper Stadler zum 2:0 überhob, nur wenige Sekunden später setzte Bernhard Reichl entscheidend nach und besorgte noch vor dem Pausenpfiff den dritten Treffer. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in die Halbzeit.

Bad Hall spielt Sieg locker heim

Nach dem Seitenwechsel sollte sich wenig am Spielgeschehen ändern, Mitterkirchen blieb mehr am Ball, fand gegen weiterhin stark verteidigende Bad Haller kaum ein Mittel, um den Anschlusstreffer herbeizuführen. Die beste Chance hatte Cekovsky erst 20 Minuten vor Schluss, der Ball ging aber knapp am Tor von Kastler vorbei. So war auch in Durchgang zwei die Union Bad Hall einem weiteren Torerfolg näher, bereitete das schnelle Umschaltspiel dem Gastgeber immer wieder Probleme. Schlssuendlich spielte Bad Hall den klaren Vorsprung aber trocken von der Uhr, passierte in der Schlussphase auf beiden Seiten des Platzes nicht mehr viel, ehe Schiedsrichter Hotzl nach 90 Minuten beim Stand von 3:0 abpfiff. Die Union Bad Hall feiert damit einen verdienten Auswärtserfolg, während Mitterkirchen die zweite Niederlage in Folge einstecken muss.

Alexander Meier, Sportlicher Leiter Union Bad Hall:

„Es war ein wirklich cooles Spiel, konnten die Fans auf beiden Seiten für ordentlich Stimmung sorgen und heizten die Partie richtig an. Wir waren heute vor allem taktisch richtig stark, zudem können wir gegen spielstarke Mannschaften mit unserem schnellen Umschaltspiel immer wieder Probleme bereiten. So war es auch heute, hat uns der Doppelschlag kurz vor der Halbzeit Selbstvertrauen gegeben. Mittlerweile erkennt man die Handschrift des neuen Coaches, wir sind gespannt wie es nun weitergeht.“

Die Besten:

Union Bad Hall: Patrick Grillitsch (ST), Bernhard Reichl (ST), Manuel Fellinger (LM)

