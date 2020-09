1:1! SC Kronstorf und Union Ansfelden teilen die Punkte

Details Sonntag, 13. September 2020 10:32

In der fünften Runde der Bezirksliga Ost empfing am Samstag der SC Kronstorf die Union Humer Ansfelden. Auch dieses Wochenende müssen die Heimischen noch auf die Dienste des bisherigen Co-Trainer Christian Ensmann bauen, hat man nach dem Weggang von Gerhard Lindinger noch keinen neuen Trainer präsentieren können. Einen solchen gab es vor der Saison in Ansfelden und der sammelt nun ordentlich Punkte. Auch in Kronstorf bleibt die Leitner-Elf ungeschlagen und erreicht ein 1:1.

Knappe Pausenführung

Schiedsrichter der Partie war Roland Eidenberger vor knapp 150 Zusehern am Sportplatz des SC Kronstorf. Den etwas besseren Start in diese Partie erwischten die Gäste aus Ansfelden. Die Leitner-Elf, die in den vergangenen Wochen mächtig Selbstvertrauen tanken konnte, präsentierte sich auch an diesem Wochenende wieder einmal sehr konzentriert und vor allem taktisch diszipliniert. Folglich ließ man dem Gastgeber und dessen Top-Stürmer Niederhuber kaum Raum zu spielen, warum Kronstorf in der Offensiv auch wenig gelingen sollte. Das 1:0 für die Union Ansfelden, die bis dahin ein, zwei erste Annäherungen auf das gegnerische Tor unternahmen, fiel dann in Minute 27 aus einer Standardsituation, war Volkan Gencer zur Stelle und brachte seine Mannschaft verdient in Führung. Danach blieben beide bis zur Pause ohne nennenswerte Angriffe, nahmen die Gäste die knappe Führung mit in die Halbzeit, Kronstorf konnte in der Schlussviertelstunde nicht mehr nachdrücklich zusetzen.

Turbulente Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel hatte wieder Ansfelden die erste Möglichkeit, startete die Leitner-Elf in Minute 50 einen Konter, der Abschluss verzog jedoch knapp am langen Eck. Infolge ließ man auch im zweiten Spielabschnitt kaum Chancen für den SC Kronstorf zu, stand die Union weiter defensiv kompakt und machte keine Fehler in der Hintermannschaft. Mit dem zweiten Treffer schien es allerdings nicht zu klappen, stand Gencer wenig später nach Zuspiel von Jurkic allein vor SC-Keeper Mittermayr, der Ansfeldner war schon vorbei, Mittermayr setzte jedoch noch einmal nach und verhinderte somit in letzter Sekunde das 2:0. So kam es schließlich, wie es so oft im Fußball passiert. Eine der wenigen Offensivaktionen des Gastgebers führte in der Nachspielzeit zu einem Elfmeter, Arlind Hamzaj zögerte nicht, den Ball zum Ausgleich im Netz unterzubringen. Kurz darauf hätte Kronstorf das Spiel beinahe gedreht, das Aluminium verhinderte jedoch einen möglichen Führungstreffer. Aber auch Ansfelden kam noch zu einer Gelegenheit, schaffte es in der 96. Minute aber nicht, den Ball aus kürzester Distanz im Tor unterzubringen. Damit blieb es beim 1:1-Remis zwischen Kronstorf und Ansfelden.

Andreas Leitner, Trainer Union Ansfelden:

„Wenn du 90 Minuten führst und dann aus einem Elfer, der auf jeden Fall gerechtfertigt war, den Ausgleich bekommst ist das natürlich sehr bitter. Mit etwas Zeit kann man aber den weiteren Punkt sehr gut einordnen, zumal wir die Partie in der Nachspielzeit noch verlieren hätten können. Wir haben gewusst, dass wir womöglich ein zweites Tor brauchen, das ist uns nicht gelungen, sind wir aber mit dem bislang erreichten mehr als zufrieden.“

Die Besten:

Kronstorf: Peter Pleil (IV)

Ansfelden: Adam Sharabi, Philipp Mayr Stockinger (beide IV)

