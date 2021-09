Union Bad Hall verteidigt die Tabellenführung

Details Montag, 06. September 2021 07:15

Die Union Zorn Gestra Bad Hall erreichte einen 2:0-Erfolg bei der Union HAKAKÜCHE Ansfelden. 200 Zuseher verfolgten eine Partie, die bis zum Schluss spannend blieb. Schlussendlich setzte sich der Spitzenreiter aus der Kurstadt durch Tore von Danijel Dramac (31.) und Patrick Grillitsch (88.). durch.

Bad Hall überzeugt - Dramac und Grillitsch treffen

In der 31. Spielminute wurde Bernhard Reichl im Strafraum gelegt, Schiedsrichter Alen Puskaric entschied auf Elfmeter zu Gunsten der Gäste. Danijel Dramac ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und verwertet eiskalt ins linke untere Eck. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Tabellenführer, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Patrick Grillitsch stellte erst wenige Minuten vor dem Schlusspfiff nach Vorarbeit von Reichl den Stand von 2:0 für die Gäste her (88.). Schließlich strich Bad Hall die Optimalausbeute gegen die Union Ansfelden ein.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Ansfelden auf Platz zehn abgerutscht. Die bisherige Saisonbilanz der Heimmannschaft bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Die Union Zorn Gestra Bad Hall ist mit zehn Punkten aus vier Partien gut in die Saison gestartet und lacht vorerst von der Tabellenspitze herab.

Bezirksliga Ost: Union HAKAKÜCHE Ansfelden – Union Zorn Gestra Bad Hall, 0:2 (0:1)

31 Danijel Dramac 0:1

88 Patrick Grillitsch 0:2

