Ried/Rmk. gg. FC Aschach/Steyr: Sechs Volltreffer, Platzverweis, Last-Minute Ausgleich

Details Sonntag, 05. September 2021 18:35

Im Spiel der Union Ried in der Riedmark gegen den FC Aschach an der Steyr gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Etwa 100 angereiste Fußballfanatiker bekamen in dieser Partie alles geboten: zwei Elfmeter, ein Platzverweis und sechs Tore standen auf dem Programm. Abgerundet wurde die Partie durch den 3:3-Ausgleich in Person von Manuel Traxler in der 88. Spielminute.

Früher Doppelschlag resultiert in knapper Pausenführung

Der erste Volltreffer der Partie ließ nicht lange auf sich warten. Nachdem Schiedsrichter Erich Kraml auf Elfmeter zu Gunsten der Gäste entschieden hatte, schnappte sich Matthias Balint das Spielgerät und überwand Goalie Höller eiskalt vom Punkt (14.). Gabriel Sieghartsleitner schockte die Hausherren nur vier Minuten später und baute die Führung aus. Eine Hereingabe von der linken Seite segelte an Freund und Feind vorbei und fand in Sieghartsleitner einen würdigen Abnehmer, seine wuchtige Direktabnahme fuhr im linken unteren Eck ein. Die Hausherren zeigten sich dennoch unbeeindruckt vom frühen Rückschlag. Nach einem fehlgeschlagenen Klärversuch der Aschacher Hintermannschaft nimmt sich Markus Koppler das Leder mit der Brust an und hämmert den Ball per Volley ins rechte Kreuzeck (22.) - Traumtor! Zur Pause verschafften sich ambitionierte Gäste in einem ausgeglichenen Spiel einen knappen Vorsprung.

Balint baut Führung aus - dezimierte Aschacher verspielen Sieg kurz vor Schluss

Kurz nach Wiederanpfiff bauten die Gäste die Führung aus. Balint mit einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld, ein blauer lässt durch und irritiert damit Ried-Schlussmann Höller. Dieser kann die eigentlich ungefährliche Hereingabe nichtmehr stoppen und der Ball rollt über die Linie, 1:3 aus Sicht der Hausherren. Johannes Haas läutete die Schlussphase ein, als er wegen eines Fouls die Ampelkarte sah und von Schiedsrichter Kraml vorzeitig vom Feld geschickt wurde (78.). Sechs Minuten später waren die Gastgeber wieder am Drücker. Der eingewechselte Moritz Leibetseder brachte eine Freistoßflanke zur Mitte, Aschach kann nicht klären, der ebenfalls eingewechselte Michael Pilz wird bedient und nickt zum 2:3-Anschlusstreffer ein. Manuel Traxler setzte in Minute 88 den Schlusspunkt, als er Aschach-Goalie Szakos verlud und das 3:3-Remis perfekt machte.

Stimme zum Spiel

Jürgen Prandstätter (Trainer Union Ried in der Riedmark):

„Wir haben uns in der Anfangsphase sehr schwer getan, speziell im Spiel mit Ball. Die Reaktion auf das 0:2 war sehr gut, wir sind dann auch im Spiel mit Ball sicherer geworden, sind mutiger gewesen und haben uns auch mehr zugetraut. In der zweiten Halbzeit hatten wir viel mehr Spielanteile, haben die Überzahl gut ausgenutzt und sind dann noch offensiver geworden. Am Ende des Tages war das 3:3 glücklich aber verdient."

Bezirksliga Ost: Union Ried in der Riedmark – FC Aschach an der Steyr, 3:3 (1:2)

14 Matthias Balint 0:1

18 Gabriel Sieghartsleitner 0:2

22 Markus Koppler 1:2

47 Matthias Balint 1:3

84 Michael Pilz 2:3

88 Manuel Traxler 3:3

